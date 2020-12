"Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre": Lola Indigo lanza un potente mensaje 'body positive' sobre la aceptación

Si hay algo que caracteriza a Lola Índigo es la seguridad que tiene en sí misma, una de las claves de su éxito que le está haciendo conseguir todo lo que se propone.

Pero no siempre ha sido así. La artista es la protagonista del nuevo número de Women's Health, cuya portada ha compartido en sus redes sociales con un poderoso mensaje.

"Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente y poco a poco voy encontrando el equilibrio. Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings", empieza explicando para asegurar que cuando realmente empezó a ser feliz fue cuando se aceptó ella misma, y no por la aprobación de los demás: "He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad".

"No hay un secreto ni método exacto para encontrar este equilibrio, pero a mi la danza y el deporte me han hecho muy feliz, gracias a @j_montero @antonioangel_ y @magalidalix por enseñarme tanto, y sobre todo a @womenshealthesp por la oportunidad de contarlo!", concluye en su publicación.

Por otro lado, Lola Índigo sigue arrasando en el terreno musical. Hace unas semanas lanzó 'La Tirita', su colaboración con Belén Aguilera, que recientemente presentaron en 'yu. no te pierdas nada'.

Además, está preparando una colaboración muy especial con Sebastián Yatra, de la que de momento no han desvelado muchos detalles.