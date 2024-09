Por qué Anne Hathaway le entregará un premio a Pedro Sánchez

Hay ocasiones en las que los acontecimientos de la vida unen a personas que jamás pensarías que coincidirían, y este será el caso de la actriz de Anne Hathaway y el presidente del gobierno Pedro Sánchez.

Y es que la intérprete le entregará un reconocimiento al político de la organización He for She, derivado de ONU Mujeres.

Esto ocurrirá este lunes, 23 de septiembre, cuando el presidente del Ejecutivo español acuda a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Allí, el presidente será reconocido por la organización por su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres de la ONU, y será la protagonista de El diablo viste de Prada quien se lo otorgue, por lo que actriz y político coincidirán durante esta semana de alto nivel de las Naciones Unidas.

Cabe recordar que Hathaway es tanto actriz como activista social contra el acoso sexual y por ello entregará el premio, que está destinado a aquellos gobiernos o dirigentes que entablan un firme compromiso con la igualdad y la política exterior feminista.