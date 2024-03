¿Por qué Cher pide la custodia de su hijo Elijah Blue, de 47 años? Todas las claves del juicio

Cher protagoniza la batalla legal más mediática de los últimos años tras haber llevado a juicio a su hijo de 47 años Elijah Blue.

La cantante solicitó a la Justicia que le concedieran su custodia el pasado mes de diciembre, tal y como informó People, pidió al Tribunal Superior de Los Angeles el control total de su financiero al no fiarse del uso que estaba haciendo su hijo menor. La intérprete se apoyó en sus supuestos problemas de salud mental y abuso de drogas.

Este miércoles 6 de marzo se celebra una última audiencia en la que se decidirá el futuro de los bienes de Elijah Blue Allman.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué ha argumentado la cantante para pedir la tutela de su hijo? ¿Qué dice la defensa de Elijah? ¿Qué tiene que ver aquí su exmujer Marieangela King? Respondemos a todas estas preguntas antes del desenlace de la batalla legal entre Cher y su hijo menor.

Quién es Elijah Blue y de dónde sale su dinero

Cher tiene dos hijos, Chaz Bono —nacido de su matrimonio con Sonny Bono— y Elijah Blue Allman, nacido en 1976 fruto de su relación con el cantante Gregg Allman.

Inspirado por sus padres, Elijah eligió su mismo camino y decidió ser músico y guitarrista de rock alternativo, fundando la banda Deadsy.

Aunque provenía de un hogar acomodado, lo cierto es que el matrimonio de sus padres fue breve y muy conflictivo. Cher y Gregg se separaron en 1979 tras cuatro años juntos y enviaron a Elijah a un internado con solo ocho años.

Con 11 probó las drogas por primera vez y hasta 2008 estuvo batallando contra la adicción a la heroína.

Gregg Allman falleció en 2017 debido a un cáncer hepático y dejó sus bienes a su hijo. "120.000 dólares anuales solo por el derecho que tiene a distribuciones periódicas de un fideicomiso establecido por su padre, ya fallecido, para su beneficio", apuntan varios medios.

Cher solicita la custodia de su hijo Elijah Blue

El 27 de diciembre de 2023 saltó la noticia de que la intérprete de Believe había solicitado en Tribunal Superior de Los Angeles controlar el dinero de Elijah, puesto que no confiaba en las decisiones financieras que este pudiera tomar debido a sus problemas graves de salud mental y abuso de sustancias.

La artista de 77 años pretendía convertirse en la única responsable y cuidadora del patrimonio de su hijo al alegar que Elijah era, como indica en la documentación, "sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros por sí mismo".

Los documentos afirmaban que Elijah tiene derecho a recibir pagos regulares de un fideicomiso creado por su difunto padre, algo que a Cher le preocupa por si destina ese dinero "a medicamentos en lugar de a necesidades básicas".

Primer batacazo legal para Cher: faltaba "información confidencial"

El 6 de enero de 2024, la jueza Jessica Uzcategui emitió su primer veredicto y desestimó la petición de Cher de forma temporal asegurando que los abogados de Cher no habían avisado a Elijah con tiempo suficiente para que sus abogados preparasen el acaso, y apuntó también que estos se negaron a compartir detalles confidenciales sobre el mismo.

La respuesta de su hijo fue criticar a su madre por "actuar de mala fe" por haber elegido una fecha en la que él no se encontraba en EEUU para presentar la demanda y por no haberle mandado la documentación complementaria: "Por lo tanto, no conozco las alegaciones de 'buena causa' en las que se espera que se base el tribunal para decidir sobre la solicitud de tutela temporal, a la que naturalmente me opongo", apuntó Elijah en un comunicado.

El hijo de Gregg Allman reconoció que había tenido problemas con las drogas, pero estaba bajo revisión médica: "Como muchas personas, he luchado contra la adicción y he gastado dinero de maneras que no siempre han sido las más responsables. Sin embargo, ahora estoy bajo el cuidado del Dr. Howard Samuels y asisto a las reuniones de AA".

Segundo batacazo legal para Cher: no hay pruebas para la tutela

El 30 de enero la Justicia se pronunció de nuevo sobre el caso y desestimó, de nuevo, la petición de Cher al no encontrar indicios de que esté haciendo un mal uso de sus finanzas.

Elijah Blue Allman habría demostrado "que ha manejado sus finanzas" y "tiene un apartamento", así como que se ha mantenido libre de drogas a partir de los varios tests a los que lo han ido sometiendo.

Los abogados de la estrella de 77 años desconfiaban de su buena situación e insistían en los problemas de salud mental que tiene. Creen que padece un trastorno bipolar, algo que el propio Elijah ha negado rotundamente.

Ante la posibilidad de perder el juicio, Cher habría reculado y no solicitaría un control total sobre el patrimonio, sino que aceptaría que en el nuevo juicio se decidiese que un fiduciario designado por el tribunal administrara sus finanzas.

Marieangela King, la exmujer de Elijah Blue, en el centro

La tercera en discordia de la demanda es Marieangela King, la exmujer de Elijah Blue. Su mala relación con la cantante es innegable y en octubre de 2023 habría llegado a demandar a Cher por secuestrar a su hijo.

Casados desde 2013 (una boda a la que Cher no acudió) y sin hijos, la pareja se encontraba el 30 de noviembre de 2022 —la noche del aniversario de boda de King y Allman— en un hotel de la ciudad neoyorkina en el que llevaban 12 días intentando salvar su matrimonio. Fue entonces cuando cuatro personas llegaron a la habitación y se llevaron al hijo pequeño de la artista, según afirmó la propia King en la declaración.

El objetivo de Cher era llevar a Elijah a un centro de rehabilitación en México en contra de su voluntad, apuntó. La respuesta de la intérprete de Dark lady fue negarlo.

Al solicitar la tutela de su hijo en diciembre de 2023, dejó claro que Manieangela no podía ser la única administradora de sus bienes porque "su tumultuosa relación había estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental", lo que impedía que se rehabilitase.

Ppor su parte, Marieangela King aseguró que Cher no era apta para encargarse del patrimonio de Eliah porque la conocía desde hacía una década y "no conduce, no se prepara la comida ni se viste sola", añadiendo que era "maníaco-depresiva".

Una larga lista de acusaciones, alegatos y defensas que termina este 6 de marzo cuando la Justicia se pronuncie sobre la custodia.