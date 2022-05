¿Por qué Daddy Yankee no soporta a Don Omar? El cantante se sincera

Te interesa Daddy Yankee anuncia las dos únicas fechas de su último tour en España

La historia de la música está llena de enemistades, como les ocurrió a Taylor Swift y Katy Perry, aunque finalmente terminaron haciendo las paces.

Sin embargo, otra de las parejas negras que han sonado son los de Daddy Yankee, el rey del reggeatton y Don Omar.

Aprovechando que el cantante de 'Gasolina' se retira después de una larga carrera de más de 30 años en la música, ha querido echar la vista atrás para reconocer sus grandes logros pero también sus errores y uno de ellos ha sido precisamente haber trabajado con Don Omar.

En su momento, se desveló que iban a realizar una larga gira de más de 60 conciertos en 2015 y supondría un gran triunfo al unir a dos grandes de este género musical. Sin embargo, Don Omar decidió retirarse sin dar muchos detalles.

Don Omar nunca dio explicaciones

Daddy Yankee ha dado una entrevista con El Molusco TV y ha cargado con dureza contra su excompañero: "No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero".

Así, se ha referido a la gira 'The Kingdom Tour' que tenían prevista pero que se canceló debido a que Don Omar se marchó: "Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión".

Daddy Yankee desmiente que sus letras vayan dirigidas a él

Todo esto desencadenó una pelea entre ambos que duró muchos años. A día de hoy, Daddy Yankee ha insistido en que "nunca" volvería a trabajar con él, pero personalmente ya no le guarda tanto rencor.

No obstante, muchos fans no se creen la teoría de que han hecho las paces y consideran que en una de las canciones de su nuevo disco, 'El abusador del abusador', se refiere a él al decir: "Viejo, aplica tu propio consejo que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo".

Ante esto, Daddy Yankee ha desmentido cualquier rumor y ha sido claro: "No tiene sentido, nosotros venimos de tirarnos directo con nombre y apellido de frente, lo de nosotros murió en el 2015".