Bad Bunny sorprende en Buenos Aires cantando 'Loca Remix' con Duki, Khea y Cazzu

Bad Bunny tiene una tradición: hacerle un regalo a sus fans cada 14 de febrero por San Valentín. Por ejemplo, en 2018 publicó su melancólica canción AMORFODA, mientras en 2021 estrenó el videoclip de su colaboración con Rosalía: LA NOCHE DE ANOCHE.

Este 2026, el puertorriqueño ha querido sorprender al público con una actuación en directo... y no una cualquiera. Durante su segundo concierto en el Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina), Bad Bunny ha protagonizado un increíble reencuentro con Duki, Khea y Cazzu, los artistas con los que colaboró en 2018 en la canción Loca Remix.

Los cuatro artistas han compartido escenario para interpretar esta composición, lo cual ha desatado la locura entre los más de 70.000 asistentes a este espectáculo de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, que pasará por Madrid y Barcelona con 12 fechas entre mayo y junio.

Sin duda, esta sorpresa ha funcionado como un viaje en el tiempo. "El delirio es absoluto. Descontrol. La gente se empuja para estar más cerca del escenario, mientras suena Loca Remix y los cuatro, quienes lograron consolidarse como referentes del género urbano, vuelven a unir fuerzas como en 2017", relata Infobae.

Esta fusión en directo llega en el mejor momento posible para Bad Bunny, que viene de haber hecho historia en los Premios Grammy 2026 y en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl LX; dos espacios donde el artista ha puesto en relieve la cultura puertorriqueña y, en general, latinoamericana.