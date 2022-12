¿Qué hay de cierto del embarazo de Cristina Pedroche?

Las Campanadas de este año van a ser muy especiales para Cristina Pedroche este año. ¿El motivo? La presentadora está esperando su primer bebé junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz.

Así lo ha confirmado la revista Lecturas en exclusiva, que lleva la noticia en la portada de su web. Si bien esta noticia llega el Día de los Inocentes, por lo que algunos creen que podría ser una inocentada de la publicación, por el momento ni Cristina ni Dabiz se han pronunciado al respecto.

De confirmarse esta gran noticia, la pareja despediría el año con la ilusión de ser un miembro más en la familia en 2023.

Bodypainting para Nochevieja

Por noveno año consecutivo, Cristina Pedroche presentará las Campanadas de Antena 3 desde la Puerta del Sol de Madrid, el séptimo año que lo hace junto a Alberto Chicote.

Año tras año, la presentadora se supera con su estilismo para esta noche tan especial. Tal como ella confirmó recientemente en El Hormiguero, los primeros años estaba más basado en la moda, mientras que en sus últimas apariciones sus diseños han estado basados en arte.

Los siete vestidos que Cristina Pedroche ha lucido en las Campanadas de Antena 3: ¡los recordamos! // antena3

Fue en Zapeando donde Cristina dio los primeros detalles sobre lo que veremos esta Nochevieja. Aunque siempre guarda el misterio hasta el último momento no ha podido resistirse a dar alguna pista.

Pedroche aseguraba que el look tendrá "trozos de vestidos y cosas" antes de dar una clave: "A lo mejor no solo se cose". Sin duda alguna la apuesta es fuerte: "Es el año que más cosas pasan, más show. Si normalmente me quiso la capa y tengo el vestido, este año hay más".´

Un "hay más" que ahora cobra un nuevo significado teniendo en cuenta de que podría anunciar ese mismo día su embarazo de forma pública.

Más tarde, durante su visita a El Hormiguero, fue cuando confirmó la técnica artística que se iba a utilizar: "Hay un concepto. Y no siempre el concepto va unido a mucha tela. Es sutil. Es una disciplina de arte que todavía no he tocado. Y se tarda".

"Me voy a tirar a la piscina y si es que no, es que no", respondió Motos ante estas declaraciones: "¿Bodypainting?" "¡Yo no lo he dicho! Me va a matar Josie", exclamó Pedroche, confirmando que se trata de esta técnica que consiste en decorar todo el cuerpo con pinturas.

Además, dejó otra sorpresa en el aire: "Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte. Habrá gente que lo entienda y gente que no. Pero yo creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar". ¿Significa esto que será mediante el bodypainting cómo dará la noticia de su embarazo?

Cristina Pedroche y la maternidad

Desde que se casó con Dabiz Muñoz hace ocho años, los seguidores de Cristina no han parado de preguntarse y preguntarle cuándo será madre. Ella fue clara con su respuesta.

"No me planteo a día de hoy ser madre, a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más y voy a seguir siendo igual de buena mujer, sentirme realizada y ser feliz y ya está", volvió a recordar el pasado mayo, para luego afirmar que su finalidad en la vida no es ser madre. "La finalidad de la vida tiene que ser feliz y eso es lo máximo que nos ha tenido que enseñar la pandemia y parece que ya se nos está olvidando. Lo importante son las personas, entonces yo quiero ser feliz, hacer feliz a los míos y ya está".