¿Por qué Nathy Peluso tiene los ojos de diferente color? Esta es la explicación

Natalia Peluso, conocida artísticamente como Nathy Peluso, ha logrado consagrarse como una de las artistas argentinas de más repercusión.

Su estilo musical es incapaz de definirse porque combina sonidos tan distintos como hip hop, trap, jazz, rap o salsa. Acumula millones de reproducciones en las diferentes plataformas con éxitos como Ateo (con C. Tangana), Mafiosa, Sana sana, La sandunguera o su sesión 36 con Bizarrap.

Y más allá de su indudable fama, hay un detalle sobre su vida personal que nadie es capaz de ignorar. Nathy tiene un ojo de cada color, uno marrón café y otro azul claro. Inevitablemente, nos recuerda mucho a otro artista que tenía la misma apariencia, David Bowie.

La heterocromía es una anomalía que se produce en los ojos en la que el iris es de distinto color. Puede ser total, con un ojo de distinto color, o parcial, con el iris de un ojo en el que encontramos combinaciones de varios colores.

Pero esto no es lo que tiene Nathy Peluso. La primera vez que la vimos con un ojo de color azul fue el 18 de septiembre de 2020, cuando estrenó el videoclip de Sana sana, uno de los temas de su primer disco Calambre.

El motivo de sus ojos multicolores

Antes de ese momento, en todos los vídeos, fotos y apariciones públicas aparece con los dos ojos de color marrón. Y desde entonces, aunque en la mayoría de campañas, vídeos o eventos aparece con la mirada bicolor, también ha publicado algún que otro selfie sin maquillar en el que se le ve con los dos ojos marrones.

La respuesta la 'medio aclaró' durante su visita a El Hormiguero en enero de 2020, Pablo Motos le preguntó por ese ojo azul. A lo que ella dio una divertida explicación sin dejar nada claro: "Mira, te voy a ser sincera. Cuando me dan un disgusto 'pum', no lo puedo controlar. Y antes me dijeron 'Pablo está enojado con vos y ¡pum! azul".

"¡Qué no me lo creo!", le decía Pablo Motos mirándola de cerca: "¿Cómo te va a cambiar el ojo de golpe?" "Porque yo lo vivo así, soy muy pasional", le respondió entre risas. Nos queda claro que Nathy utiliza una lentilla de color azul como forma de destacar y crearse su propio sello de identidad.

¿Te gusta cómo le queda?