¿Qué me pongo para ver la película 'The Eras Tour' de Taylor Swift? Looks inspirados en sus álbumes

Looks de Taylor Swift en 'The Eras Tour' | Getty

¿Tienes entrada para ir a ver The Eras Tour al cine y no sabes cómo vestirte? No te preocupes porque aquí recogemos algunas inspiraciones para que uses un look perfecto y adecuado para tu era favorita de Taylor Swift.

The Eras Tour llega a España este viernes. No, no hablamos de su concierto, sino del estreno de la película sobre Taylor Swift.

El fenómeno swiftie ha conquistado el mundo entero y hay varios medios que apuntan que podría convertirse en la gira más rentable de la historia. La estadounidense sabe que no todos sus fans han conseguido comprar entradas para verla en directo y llevará su show a los cines.

¿Tienes tu ticket para la película y quieres ponerte un look increíble para vivir tu momento 'eras tour'? Sabemos que elegirlo es una tarea compleja y queremos ponértelo sencillo. Te traemos varios tips e influencias para que te vistas según tu era favorita de la cantante.

Era Fearless

El dorado no puede faltar en tu look Fearless. Vestidos, camisetas, pantalones... lo que quieras pero este color debe ser el centro de tu outfit. Si estas prendas llevan flecos, mucho mejor. Puedes acompañarlo con unas botas de vaquero, ya que el disco es muy country.

¿Te atreves a ir un paso más allá? Puedes diseñar tu propia camiseta de pijama como en el videoclip de You belong with me u optar por un rollo medieval a lo Love Story.

Si hablamos de maquillaje, elige tonos dorados o blancos.

Era Speak Now

En la era Speak Now, el color morado pasa a ser el protagonista junto al plateado y tu mejor amigo será sin duda el tul o los volantes.

Apuesta por un vestido o falda con mucho volumen para sentirte la mismísima Taylor cantando Enchanted.

Era Red

Es lógico que si quieres vestirte como Red tienes que llevar algo rojo. La de Pensilvania empieza a dejar el country y entra en el pop, así que una estética dosmilera te quedará genial.

Prendas a rayas, sombreros negros grandes y no te olvides unas gafas de sol en forma de corazón.

Si tienes tiempo y un rotulador, hazte tu propia camiseta con la frase 'A lot going on at the moment' escrita, que es la que se pone ella para cantar 22.

Era 1989

Entramos de lleno en su era pop con 1989. Elige alguna prenda de color azul o blanco y no temas a probar el estilo marinero. El brillo debería acompañarte, así que puedes ponerte un vestido con flecos o purpurina.

Para las joyas o estampados, busca estrellas y no fallarás.

Era Reputation

La era Reputation es perfecta para aquellos fans del color negro y el cuero acompañados de tonos rojos. Elige lo que prefieras, pero el objetivo del look es dar miedo y demostrar poder. ¿Tienes algo con estampado de serpiente o con el dibujo de una? Es el momento de llevarlo.

Usa unas botas militares y sobre joyas o maquillaje, no decepcionarás con algo negro.

Era Lover

Los aficionados de los tonos pastel deberían decantarse por su era Lover: rosas, azules, violetas... El tono metalizado también es adecuado y puedes combinarlo con el blanco.

Si tienes prendas con corazones o mariposas dibujadas triunfarás.

Era Folklore

La era Folklore de Taylor Swift se puede definir con una palabra: cárdigan. Inspírate en los inviernos de tu infancia y corre a ponerte prendas de punto, lana, con cuadros, flores o incluso colores otoñales como verde, marrón o crema.

Era Evermore

Esta última es muy similar a Evermore. Colores marrones, cárdigan, ropa de punto, camisas a cuadros, sobrecamisas...

En el pelo te puedes hacer una larga trenza.

Era Midnights

El disco Midnights es un homenaje a la moda setentera y disco. Saca lo que tengas con muchos colores y brillos y sé el rey de la fiesta. Usa todas las joyas coloridas que tengas y acompáñalas de chaquetas grandes con mucho pelo.

Cualquier prenda con flecos brillantes o purpurina será ideal.

Tienes ya toda la información disponible para arrasar en el cine y convertirte en el centro de todas las miradas.

¿Cuál has elegido?