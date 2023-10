Beyoncé, una marea de fans y un vestido de cuento: así ha sido la premiere de la película de Taylor Swift en Los Ángeles

Después de que la cantante haya arrasado Estados Unidos con su gira, la película de The Eras Tour está a punto de llegar a España y al resto de cines del mundo.

Este viernes 13 de octubre las salas se llenarán de swifties ansiosos por ver a su ídolo en pantalla grande. La película, que ha roto récords de taquilla en Estados Unidos, recoge el tour más importante de la carrera de la cantante de Pensilvania.

Como es habitual en Taylor, la cantante ha hecho su magia y ha conseguido que todo alrededor de la película gire en torno al 13, su número de la suerte. The Eras Tour Concert Film se estrena el día 13 en todo el mundo, las entradas cuestan 13,13 euros... Además, las salas de cine animan a los fans a lucir vestimentas inpiradas en cada era y repartir friendships brazalets entre los asistentes.

Beyoncé y Taylor Swift, el centro de todas las miradas

48 horas antes del lanzamiento mundial se ha celebrado en Los Ángeles la premiere en el centro comercial The Grove. Las 14 salas de su cine AMC han emitido la película de forma simultánea. Varios medios aseguran que han asistido al eventomás de 2.000 invitados directamente por el equipo de Taylor.

Beyoncé ha sido el centro de atención y la gran aliada de Taylor antes de la emisión. Han posado juntas en el photocall pero también han compartido palomitas en las butacas.

Firmando autógrafos y atenta con los fans

El amor por Taylor no tiene límites. Una seguidora le pidió que le firmase en el brazo para tatuarse después y conservar ese recuerdo para toda la vida.

No han faltado el reparto de pulseras de la amistad.

La mirada de su madre, orgullosa

Los fans han captado cómo Andrea Finaly, la madre de la cantante, no pierde de vista a su hija y sonríe, orgullosa.

Disfrutando del show desde su asiento

Se dejó llevar por la emoción y coreó todas y cada una de las canciones del show. ¡Como si ella no fuese la protagonista!

Taylor, de paseo por las 13 salas de cine

Otra vez el número 13. La cantante quiso tener un detalle con los asistentes y se pasó por las salas en las que se encontraban los invitados para agradecerles su apoyo.

"Gracias a los fans más generosos"

Al final de la proyección, Taylor incluyó un mensaje de agradecimiento para todos los fanáticos que han ido -e irán- a ver el Eras Tour en todo el mundo.

"Gracias a los fans más generosos y amables en el planeta. Todo esto es gracias a ti, y para ti", se podía leer en unas pulseras de la amistad personalizadas.

Dirigida por Sam Wrench, el anuncio de la venta de tickets de The Eras Tour Film en Estados Unidos supuso todo un fenómeno. Tanto es así que incluso llegó a retrasar dos estrenos de cartelera, como The Exorcist, Believer, que cambió su fecha de estreno para no coincidir con la cantante de The Archer.

Según apuntó la revista Variety, la película de The Eras Tour alcanzó los 26 millones de dólares en las primeras 24 horas de preventa de entradas en AMC Theatres —la cadena de cine más grande del mundo— batiendo el récord que tenía una de las grandes películas del UCM, Spider-Man: No way home, con 16,9 millones de dólares.