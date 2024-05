Por qué se separaron Marta y Marilia, de Ella Baila Sola

Fue en el año 1996 cuando Marta y Marilia debutaban en la música con un primer disco que vendió medio millón de copias.Lo Echamos a Suertes y Cuando los sapos bailen Flamenco se convirtieron en verdaderos hits, pero cuando estaban en el culmen de su carrera, se pararon.

Su enemistad era un secreto a voces en los años 2000 y los rumores de mala relación siempre estuvieron presentes. En 2021 anunciaban su regreso a la música y los escenarios después de 25 años sin verse, un encuentro en el que vivieron "mucha magia" pero que quedó algo empañado por el testimonio de su exmánager, Gonzalo Benavides. Contó a Vanity Fair los pormenores de su separación en octubre de 2001.

Rivaliad y competición entre ellas

Benavides contaba que Marta y Marilia -que se conocieron en COU y dieron sus primeros pasos en un grupo de rock llamado The Just donde hacían los coros- empezaron a competir entre ellas una vez comprobaron el arrollador éxito de su primer disco, Ella Baila Sola.

"Ellas querían que en la tele las sacasen el mismo número de planos a cada una. Así que yo me metía con el realizador y le decía 'por favor, enfócalas a las dos por igual', pero él me respondía que era imposible porque una sudaba como un pollo y la otra tenía una carita preciosa", aseguraba Benavides en su entrevista, apostillando que su trabajo requería apaciguar los ánimos entre ellas. "Marilia siempre pensó que yo estaba de parte de Marta, cuando yo solo intentaba que a Marta no se la comieran", señalaba.

También relató que relataba que muchas canciones las tuvieron que grabar por separado porque ni siquiera se dirigían la palabra. También dijo que la portada de uno de sus discos era un fotomontaje porque no querían posar juntas.

Marta y Marilia, de Ella Baila Sola

"Todo por separado. Todo. Aquello fue terrible. Cada una tenía su arreglista para dirigir a los músicos y yo en medio diciendo 'pues yo subiría un poco más la pandereta'. Pero no me hacían ni puto caso. Marta me escuchaba un poco más, Marilia nada. Un horror. Un horror", recuerda Benavides.

Marta y Marilia aseguran que se separaron "por desgaste"

Hace dos años, cuando decidieron retomar su carrera, Marta y Marilia salieron al paso de las informaciones y rumores sobre esta tensión entre ellas.

"De manera natural se produce un desgaste, tienes nuevas inquietudes, quieres hacer nuevas cosas... Para nosotras fue maravilloso y fabuloso y eso jamás lo hemos negado ni lo haremos, pero también queríamos experimenta más cosas, crecer", contaba Marta sobre aquellos momentos convulsos.

"Sí que a veces no estábamos de acuerdo en todo, como le pasa a todo el mundo. Y fueron muchas horas juntas, muchas decisiones, muchas cosas importantes, todas a la vez. Llega un momento que dices 'vamos a tomar un poco de aire, de perspectiva, para disfrutar también de la vida. Fue natural y también dijimos 'no es definitivo, ya veremos, vamos a vivir otras cosas'. Y no lo fue, porque aquí estamos", relató.