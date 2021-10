¿Qué es el síndrome de Brugada? La enfermedad por la que Carla Barber podría sufrir una muerte súbita

Carla Barber, modelo y doctora en medicina estética, ha compartido con sus más de 880.000 seguidores en Instagram la enfermedad de la que le han diagnosticado hace poco.

Este verano la joven de 31 años confesó que padecía un trastorno cardíaco y ahora ha sido cuando se ha sentido con fuerzas de compartir su delicado diagnóstico: "Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita".

¿Qué es el síndrome de Brugada?

El síndrome de Brugada es un trastorno del ritmo cardíaco poco frecuente pero potencialmente mortal. En el caso de Carla Barber, los médicos le han dicho que tiene un 3% de posibilidades anuales de sufrir una muerte súbita.

Las personas con el síndrome de Brugada tienen un mayor riesgo de tener ritmos cardíacos irregulares que comienzan en los ventrículos, situados en las cámaras inferiores del corazón.

Además, en algunos casos esta patología es heredada. "Estoy esperando a los resultados de las pruebas de mis padres para saber si es una enfermedad hereditaria o no. Ya que el bisabuelo de mi madre falleció de repente una mañana vistiéndose antes de salir de casa de muerte súbita".

Síntomas del síndrome de Brugada

En muchas ocasiones el síndrome de Brugada no presenta unos síntomas notables, por lo que muchas personas que lo padecen no lo saben. Entre los síntomas que provoca esta cardiopatía, se encuentran:

Mareos

Desmayos

Dificultad para respirar, especialmente por la noche

Latidos irregulares, palpitaciones y arritmias

Convulsiones

¿Existe cura o tratamiento?

Actualmente no existe una cura o tratamiento para el síndrome de Brugada. Existen medidas preventivas como evitar el agravamiento de los medicamentos y reducir la fiebre.

En algunos casos, como en el de Carla, se puede realizar una cirugía para implantar un desfibrilador cardioversor: "Lo único que realmente se puede hacer es poner un DAI, un desfribilador, que lo que hace es impedir que en el caso que te dé la muerte súbita, te mueras, porque te revive al darte una descarga en el corazón".

Pero pensándolo mucho, la doctora ha decidido no realizarse esta cirugía, al menos por ahora: "Estudiando los pros y los contras de ponerme un DAI, es una cirugía que habría que repetir cada 10-15 años, y habiéndolo sopesado mucho, no me la voy a realizar. Hemos comprado desfibriladores para mis casas y mis clínicas y para llevar en el bolso en el caso de viajes largos".

Por último, Carla ha explicado que se trata de una enfermedad que no tiene que ver con el esfuerzo físico ni con el estrés. De hecho, la muerte súbita puede producirse en reposo e incluso durmiendo, motivo por el que la joven se monitorizará por las noches: "Para cuando esté durmiendo voy a ponerme un reloj que en caso de que el corazón se pare, manda una señal de alarma y de auxilio al 112 y a mis familiares más cercanos".