Quevedo acompaña a Ibai Llanos en su último entrenamiento: así evoluciona el cambio físico del 'streamer'

Ibai Llanos lleva más de tres meses de entrenamiento. A lo largo de su recorrido, no ha dudado de compartir en redes sociales parte de cómo está afrontando este cambio. Precisamente, las redes están siendo testigos de los pasos que está dando el streamer hacia un estilo de vida más sano.

De hecho, Ibai ha subido la intensidad de su entrenamiento, ya que asegura que a partir de ahora perderá peso más lentamente debido a que pesa entre 40 y 50 kilos menos que antes. Un cambio que parece que está dando sus resultados y del que las redes sociales se han hecho eco.

Precisamente, en uno de sus entrenamientos más recientes ha estado acompañado de la mano de Quevedo, con quien ha compartido su día 95 de entrenamiento. A lo largo de esta sesión, el cantante y el streamer han hecho ejercicios de todo tipo: desde jalón al pecho, remo en polea baja, dominadas o peso muerto, entre otros.

Las confesiones de Quevedo tras su cambio físico

Compartiendo impresiones, el intérprete de Columbia confesó cómo llevó su cambió su estilo de vida. Algo, que fue muy comentado cuando volvió a los escenarios en julio de este año. "Hubo un momento el año pasado, que estaba muy mal físicamente(...) No solo como estéticamente, sino en el día a día"detalla Quevedo. "No puedes hacer vida normal y eso jode", señala.

En su confesión, el artista de Gran Vía expresó las dificultades a las que tuvo que hacer frente en el pasado: "Hay una cuesta al lado de mi casa en Las Palmas y cuando estaba abajo tenía que subirla. Hay veces que me tenía que pillar un taxi para subir la cuesta porque yo realmente sentía que los pulmones no me daban".

No obstante, Quevedo especificó que su intención no era cuadrar su retirada de los escenarios con su cambio físico. Fue un proyecto que puso en marcha mucho antes. "Antes de parar yo empecé a ir al gimnasio (..) En enero fue cuando dije lo de que no iba a hacer nada este año, pero fue en noviembre, diciembre, enero ya estaba a full", revela.

Bad Gyal y su entreno con Ibai

No obstante, Quevedo no ha sido el único artista entrenar con Ibai. El streamer fue precisamente al mismo gimnasio al que acude Bad Gyal donde compartió una sesión deportiva con la artista en su día 47.

También han entrenado con Llanos, el culturista Joan Pradells o el deportista de artes marciales mixtas Ilia Topuria.