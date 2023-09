¿Quién es Gabriel Guevara? El actor español, detenido en Venecia por una presunta agresión sexual

El actor español Gabriel Guevara (2001) ha saltado a los medios de todo el mundo tras ser detenido este sábado en Venecia por una presunta agresión sexual que habría cometido en territorio francés cuando era menor de edad.

Al parecer, pesaba sobre el joven una orden de detención internacional, aunque su abogado asegura que la retención es irregular ya que el caso fue resuelto a su favor anteriormente en España.

"Esperamos que en breve quede en libertad, una vez se compruebe el error en una retención que entendemos irregular", apunta el jurista en el comunicado enviado a los medios.

¿Quién es Gabriel Guevara?

El actor Gabriel Guevara es conocido por su trabajo pero también por su familia. El joven de 22 años es el único hijo de la actriz francesa Marlène Mourreau y del bailarín cubano Michael Guevara, que estuvieron casados entre 2000 y 2005.

El intérprete inició muy pronto su carrera, motivado en parte por la profesión de sus padres.

"Desde pequeño he querido ser muchas cosas, pero al ver que mis padres eran artistas y que toda su vida se habían dedicado ello, me llamaba bastante la atención. Ya que mis padres son artistas, ¿por qué no intentarlo?", contó en una entrevista en Moobys. "Lo intenté, vieron que tenía algo que podía funcionar y para adelante"

Siendo niño empezó a hacer campañas de publicidad y pronto, con 17 años, debutó en la serie Skam España con un personaje secundario que estuvo durante las dos primeras temporadas.

Ese año debutó en el cine con la película Charter y en 2020 fichó por la serie Señoras del (h)AMPA. Su gran éxito llegó este 2023 con la película Culpa Mía, de Amazon Prime Video, con reconocimiento internacional y que iba a ser galardonada en el Festival de Venecia (de ahí que el actor estuviese en el Lido cuando lo detuvieron) con el Premio Internacional Filming Italy a la Mejor Película Young Generation.

La idea es que la cinta se llevase este galardón pero tras conocer la noticia de la detención, la organización del Premio Filming Italy suspendió por precaución cualquier reconocimiento, a la espera de que se esclarezca la naturaleza de los hechos y con plena confianza "de que la justicia seguirá su curso".

Nacho Duato, en la serie 'Bosé

Culpa Mía marcó un antes y después en la carrera de Gabriel Guevara, que antes de este estreno fichó por la serie Bosé para dar vida a Nacho Duato.

El actor intentó ponerse en contacto con el bailarín cuando fichó por la producción y le escribió a través de redes sociales, aunque no tuvo respuesta.

El personaje supuso un reto para el intérprete aunque también un orgullo, como él mismo dijo en la presentación de este trabajo. "Ha sido difícil, pero también emocionante. Creo que ha salido bien y he hecho un buen Nacho Duato", apuntó el actor, al que le corre el baile por las venas. Su padre es bailarín y su madre, además de actriz, es vedette.

La buena relación de Gabriel con Marlène Mourreau

Guevara vive en Madrid, lejos de sus padres, algo a lo que ya está acostumbrado. Antes de cumplir la mayoría de edad estuvo en dos internados.

Esta experiencia no le ha alejado de sus progenitores, con quienes mantiene una gran relación y que le han ayudado mucho en su carrera. "Me han apoyado un montón sobre qué tenía que estudiar, me han buscado escuelas... Siempre han estado ahí", contó en Moobys sobre Marlene y Michael.

Ellos viven su carrera con alegría y preocupación. "Contentos porque les gusta que haga su trabajo, a lo que se han dedicado toda su vida, pero a la vez están preocupados porque este mundo es muy difícil", apuntó también.

Su madre ha sido un referente y una aspiración laboral. "Yo encantado de trabajar con ella, sería un sueño", dijo a los medios en una presentación. "Mi madre está muy contenta de lo que hago. Me aconseja que tire para adelante y que sea lo más profesional posible".

El joven habla con orgullo de la vedette, actualmente retirada en Marbella: "Ella es la mujer empoderada, va a seguir siempre en las tablas a full". Y asegura que su objetivo es no necesitar de su impulso para que su carrera siga yendo adelante: "No me convence mucho eso [ser ayudado por la fama de su madre], pero bueno, quiero tener esta fama por mi trabajo y por cómo me lo trabajo yo".

Vínculo con Aitana y un pasado como camarero

Gabriel Guevara también es conocido por sus amistades. Este verano saltó a los medios por conexión con Aitana, con quien se rumoreó que podría haber mantenido un breve affaire.

Las Mamarazzis publicaron la noticia a mediados de julio asegurando que ambos coincidieron en el rodaje de una serie, en la que Aitana habría hecho un cameo, y fruto de ese encuentro se produjo otro. Al parecer, ambos habrían acabado la noche en una discoteca en la que hubo escenas subidas de tono y "rollito y salsazo del bueno".

Entre sus amistades también se encuentra Claudia Caparrós, la hija del presentadora Alonso Caparrós, a quien le une una estrecha relación: “Es como mi hermana, yo la quiero un montón. Viene mucho a mi casa y nos quedamos ahí viendo pelis. Está conmigo desde que nací”.

La joven es probablemente una de esas personas a las que se refería en una entrevista al hablar de quienes llevan acompañándolo desde "el minuto cero" cuando "empezaba a poner copas en un chiringuito en Galicia". Porque, como muchos colegas de profesión, antes que actor, Gabriel fue camarero.