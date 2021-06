"Quien me ha hecho daño, pagará", Iker Casillas habla por primera vez sobre cómo se siente

Iker Casillas lleva tres meses en el ojo del huracán desde que anunció a través de un comunicado junto a Sara Carbonero que ponían fin a su relación sentimental.

Aunque la pareja se mostró de lo más respetuosa y no ha dejado de darse muestras de apoyo y cariño en redes sociales desde entonces, incluso celebrando los 40 años del exportero con sus dos hijos, Martín y Lucas, la presión mediática que rodea tanto a Iker como a Sara ha hecho que el futbolista no pueda más.

Casillas ha hablado por primera vez de cómo está viviendo esta situación en la revista Diez Minutos, donde ha sido entrevistado por Jordi Martín. Iker ha confesado que todo empezó en 2019 cuando sufrió un infarto y poco tiempo después a Sara Carbonero le diagnosticaron un cáncer de ovario.

Exhausto, abatido y harto de dimes y diretes, Iker asegura no estar para la prensa: "Las personas piensan que nosotros estamos hechos de piedra y que no nos afectan las cosas, pero llevo muchas cargas encima a nivel familiar desde hace años. Estoy intentando ayuda de gente profesional, donde he acudido y onde me han estado dando consejos, formas de actuar, mi vida es hoy, hoy lunes7 de junio [fecha de la entrevista], Jordi, y mañana no sé cómo voy a estar".

El desgaste de la situación familiar unido a la pandemia y al confinamiento han hecho mella en el futbolista, ya que ha confesado estar "agotado física y mentalmente".

"Yo sé lo que he hecho y he dejado de hacer en toda mi vida, soy un ser humano, como tú bien dices, y me he podido equivocar en cosas, pero hay dos cosas que no he hecho en toda mi vida: una es robar y otras es matar. Todo lo demás me da igual, cada uno que hable o diga lo que le dé la gana".

Ha recurrido a ayuda profesional

Tal es la presión que continúa viviendo en estos momentos, que el exguardameta ha asegurado que está dispuesto a tomar medidas legales contra los medios "que se inventan historias", sobre su vida, como dijo en un comunicado publicado el pasado 7 de mayo.

"Quien me ha hecho daño, pagará", asegura ahora en Diez Minutos. "Por suerte o por desgracia, las personas que me han hecho daño pagarán cuando llegue el momento, soy un tío con mucha paciencia y por suerte estoy en una situación económica estable y puedo esperar, me da igual que las cosas tarden un año, dos años para resolverse".

"Quien me ha hecho daño, pagará"

En la actualidad, lo que más le importa a Iker es que sus hijos estén bien y que todo este revuelo mediático les afecte en la menor medida posible. Un deseo que comparte junto a la madre de Martín y Lucas, Sara Carbonero.

"¡Mientras los peques estén bien y yo esté bien de salud, lo demás me la bufa!", insiste el ahora Director general de la Fundación Real Madrid, quien, según la revista, ha cedido la custodia de sus hijos a su expareja y disfruta de un régimen de visitas absolutamente visible.