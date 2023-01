Quién heredará Graceland, la mansión de Elvis Presley que pertenecía a su hija Lisa Marie Presley

Elvis Presley compró la mansión Graceland en el año 1957 por solo 100.000 dólares.

Con su muerte 20 años más tarde, en 1977, fue Lisa Marie Presley, su única hija, la heredera del cien por cien de la propiedad.

Cuando en 1993 cumplió 25 años se le entregaron también 100 millones de dólares, un dinero que aseguraba que había perdido por completo debido a las malas inversiones. Sin embargo, Graceland sobrevivió a los desfalcos económicos.

Graceland, la mansión en la que vivió y murió Elvis Presley // Getty

Desde entonces ha sido ella la encargada de gestionar, a través de varias fundaciones, el dinero que se recaudaba con las visitas turísticas. Graceland es una de las casas de famosos más visitadas de Estados Unidos y la inversión en cuidados y mantenimiento no era pequeña.

El interior de Graceland, la casa de Elvis Presley // Getty

Las tres herederas de Lisa Marie Preysley

Ahora, con la muerte a los 54 años de la única hija de Elvis y Priscila Presley tras sufrir un paro cardíaco, la casa pasará a nuevos herederos.

Lisa Marie tuvo cuatro hijos: tres hijas (Riley, de 33 años, y las gemelas Harper Vivienne y Finley, de 14) y el joven Benjamin Keough, que se quitó la vida en agosto de 2020 después de haber sufrido severos episodios de depresión y adicciones. Desde entonces se ha comentado que Lisa Marie nunca llegó a aceptar y asumir la muerte prematura de su hijo.

Lisa Marie con sus cuatro hijos:

"Los primeros cuatro o cinco meses, no podía levantarme de la cama. Estaba totalmente debilitada. No pude hablar durante dos semanas", dijo la hermana mayor, Riley, al New York Times sobre la muerte de su hermano. Poco a poco obtuvo conciencia del suceso y ahora se ha formado para ayudar a otros a superar el duelo por la muerte de un ser querido.

Serán entonces las tres hijas de Lisa Marie Presley las que se encarguen a partir de ahora del funcionamiento y cuidados de la casa en la que vivió el rey del rock más conocido de todos los tiempos. "Graceland me fue dada y siempre será mía. Y luego pasará a mis hijos. Nunca se venderá", dijo la fallecida Lisa Marie a la prensa hace años.

Riley, la hermana mayor, cuenta con el apoyo de su marido, el doble de riesgo australiano Ben Smith-Petersen, a quien conoció en el set de rodaje de la película Mad Max: Fury Road. La pareja se casó en febrero de 2015 después de viajar a Nepal para pasar un tiempo construyendo casas en el Himalaya.

Lisa Marie con sus tres hijas, Riley y las gemelas Harper Vivienne y Finley:

Harper Vivienne y Finley nacieron de la unión de su madre con el músico Michael Lockwood y aparecían frecuentemente con sus padres en la alfombra roja.

En el momento de la muerte de su madre, los jóvenes de 14 años vivían con ella en Calabasas, aunque durante el amargo divorcio de sus padres llegaron a residir con su abuela Priscilla.

Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, Riley y las gemelas Harper Vivienne y Finley // Getty

Lisa Marie Preysley tenía 9 años cuando murió su padre, Elvis

Lisa Marie nació exactamente nueve meses después de que Elvis y Priscilla celebrasne su boda en Las Vegas el l de mayo de 1967. El matrimonio duró solo cuatro años y, cuando sus padres firmaron el divorcio en 1973, estableció su residencia con su madre.

Tenía solo nueve años cuando murió su padre y se convirtió, junto a su abuelo y bisabuela, en su heredera. Elvis falleció en 1977 de un ataque al corazón.

Elvis y Priscilla Preysley con su hija Lisa Marie en 1968 // Getty

Lisa Marie solía contar que, siendo tan joven, le costó borrar de la cabeza la imagen del cadáver de su padre. La noche del 16 de agosto de 1977 se encontró en su casa de Graceland a la novia de éste, Ginger Alden, tratando desesperada de reanimarlo. Elvis estaba tumbado junto al retrete, boca abajo en la moqueta y ella corrió a llamar por teléfono a Linda Thompson, una antigua novia.

Graceland, el mausoleo de la familia

Los representantes de la familia Presyley anunciaban que los restos mortales de Lisa Marie descansarán en el jardín de la propiedad de Graceland, donde también están su padre Elvis y su hijo Benjamin Keough.