Quién es el novio de Selena Gomez: su historial de amores

Selena Gomez tiene el corazón ocupado. La cantante mantiene una relación sentimental desde finales del 2020 con Jimmy Butler, el jugador de la NBA. Aunque ellos no se han pronunciado al respecto, los paparazzi les han cazado en sus citas románticas más de una vez.

Actualmente, Jimmy forma parte del equipo Miami Heat y antes jugó en los Chicago Bulls.

Tendremos que esperar para verles juntos o esperar a una confirmación oficial en redes sociales. Y mientras los seguidores de Selena se mueren por ver las fotos de su ídolo con su nuevo amor, repasamos algunos de los romances que ha tenido la cantante.

Jimmy Butler durante un partido de la NBA. // Gtres

Su último romance —hasta la llegada del jugador de baloncesto Jimmy Butler—fue The Weeknd, en el año 2017. El cantante —que mantenía un relación con Bella Hadid, a quien abandonó para estar disponible para su nuevo amor— se convirtió en su mejor apoyo cuando Selena recibió un trasplante de riñón por los estragos del lupus contra el que lucha desde el año 2015. Su romance fue intenso, pero solo duró unos meses. Mantuvieron un noviazgo durante 10 meses y fue TMZ el medio que confirmó la ruptura.

Los rumores apuntan a que la sombra de Justin Bieber era muy prolongada y que Selena Gomez aún no había superado la ruptura, lo que motivó que su relación con The Weeknd no llegara a buen puerto.

Selena pone ojitos a The Weeknd // Gtres

Justin Bieber

El novieazgo entre Selena Gomez y Justin Bieber se remonta al año 2009. Fue el mánager del cantante el que puso en contacto a las —entonces— estrellas adolescentes. Tres un primer acercamiento, empezaron a verse más a menudo. Las fotos tardaron un poco en llegar, pero finalmente los paparazzi les cazaron juntos y fotografiaron uno de sus besos durante unas vacaciones en el Caribe.

Meeses después, aparecieron junto a una de las fiestas que se organizan coincidiendo con la entrega de los premios Oscar en Hollywood. Aunque llegaron por separado, se hicieron fotos juntos en un fotomatón. Poco después, la cantante se encargaría de confirmar el romance en The Ellen Show.

La declaracion de Selena Gomez sirvió para que la pareja —bautizada como 'Jelena'— se dejara ver en numerosas alfrombras rojas.

Sin embargo, pronto llegaron los rumores de infidelidades y una larga lista de idas y venidas. En enero de 2014, Justin Bieber cayó en una espiral de malos hábitos y Selena Gomez acabó en una clínica de rehabilitación. Al final, Jelena puso fin a su relación, aunque acabarían dandose una nueva oportunidad.

Tras romper con The Weeknd, Selena Gomez y Justin Bieber empezaron a dejarse ver. Los rumores apuntan a que el canadiense estaba muy preocupado por el estado de salud de su ex —después de recibir el trasplante— y comenzaron a compartir momentos juntos, inlcuidos rituales religiosos en Los Ángeles.

La reconciliación entre la pareja se daba por hecho, pero en mayo de 2018 Bieber decidió darle una oportunidad a su amor con Hailey Baldwin, con quien acabaría casándose poco después. La noticia dejó devastada a Selena que compuso la canción Lose you to love me con los sentimientos que tenía en ese momento.

Zedd

Tras su primera ruptura con Justin Bieber, Selena Gomez le dio una oportunidad al amor con el DJ Zedd. En el año 2015, colaboraron en I Want You To Know y saltó la chispa. En la edición de los Globos de Oro de ese año se confirmó el romance cuando ambos aparecieron de la mano muy cómplices. Lo malo es que el DJ no aguantó la presión de estar en el centro mediático y la historia se acabó.

"Los periodistas llamaban a mis padres. La gente hackeaba los teléfonos de mis amigos", comentó DJ Zedd sobre su etapa con Selena en una entrevista. Acabó superado por la situación.

Charlie Puth

Poco después, Selena Gomez inició una relación con el cantante Charlie Puth en 2016. Colaboraron en We Won’t Talk Anymore, un tema que habla de una ruptura amorosa y surgió la química.

Sin embargo, él se dio cuenta de que en su mente había alguien más y el romance solo duró unos meses. Así habló al respecto a la revista Billboard. "La verdad es que llegué a una situación que me estaba volviendo loco. No es que yo fuera la única persona que ella tenía en mente en esos momentos. Sabía perfectamente a lo que me estaba exponiendo".