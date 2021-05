Taylor Swift, muy emocionada tras el vídeo sorpresa de Selena Gomez, Ed Sheeran o Zoe Kravitz en los Brit Awards 2021

Taylor Swift ha sido una de las grandes protagonistas de los Brit Awards al ser nombrada Icono Global, un preciado galardón que hasta ahora sólo habían conseguido artistas masculinos de la talla de David Bowie, Robbie Williams o Elton John.

Maisie Williams (la inolvidable Aria en Juego de Tronos) fue la encargada de entregar este premio a la artista, no sin antes visionar un vídeo en el que se iban repasando todos los hitos de la Taylor en cifras, dejando claro que se ha ganado a pulso este reconocimiento.

Pero sin duda lo más emotivo de la noche ha sido cuando en este vídeo han aparecido por sorpresa algunos amigos de la autora de Fearless como Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoe Kravitz, Annie Lennox o Griff.

"Taylor es la misma que conocí cuando yo tenía 15 años. Ella es generosa, amable y cuida profundamente a sus seguidores", ha afirmado Selena Gomez, mientras que Ed Sheeran, otro amigo de la infancia de Taylor, añadía: "Cada álbum es un evento para todos los fans que descubren una parte diferente de ella. Es algo muy difícil y ella lo hace una y otra vez".

Zoe Kravitz ha destacado la constancia de Swift en el trabajo: "Nadie trabaja más duro que ella. Es un precioso viaje interminable en el que se deja llevar por su amor por la música. Es imparable".

Griff, que siempre se ha mostrado una gran admiradora de Taylor, ha resaltado su fortaleza. Por su parte, Annie Lennox ha agradecido que Taylor utilice su influencia para luchar por los derechos del colectivo LGTBIQ y las mujeres: "Taylor Swift tiene un don y ella es excepcional. Me encanta cómo utiliza su plataforma para luchar por las mujeres y por la comunidad LGTBIQ".

Ante tal lluvia de elogios, Taylor Swift ha subido al escenario visiblemente emocionada, agradeciendo a sus compañeros las bonitas palabras que le han dedicado.

También le ha dado las gracias a su familia y amigos que siempre confiaron en ella: "Si hay algo que he aprendido es que tienes que mirar a tu alrededor cada día y tener en cuenta a todas aquellas personas que siempre creyeron en ti y apreciarlos por ello. Nunca los deis por sentado".

Por último, ha lanzado un poderoso mensaje a todas aquellas personas que están luchando por su sueño:

"Hay muchos nuevos artistas increíbles esta noche aquí. Hay muchas personas viendo esto que tienen metas, ambiciones y sueños. Necesito que me escuchéis cuando digo que no hay una carrera profesional que esté libre de negatividad.

Si te estás encontrando con resistencia, probablemente estés creando algo nuevo. Si has experimentado presión es que probablemente lo estés consiguiendo.

Puede que algunas veces en las que has puesto todo el corazón y te has encontrado con cinismo o escepticismo. No puedes dejar que eso te aplaste. Vivimos en un mundo en el que cualquiera se cree con derecho a decir lo que quiera sobre ti en cualquier momento. Pero por favor recuerda que tienes que demostrarles que están equivocados".