Quién es la yaya Carmen, la abuela de Blanca Paloma a la que dedica su canción para Eurovisión 2023

La yaya Carmen es una de las protagonistas de la propuesta de Blanca Paloma, con la que ha conseguido proclamarse ganadora del Benidorm Fest y representante de España en Eurovisión.

Sin ir más lejos, la yaya Carmen es la abuela paterna de Blanca Paloma, y la mujer que aparece en la potada de su sencillo EAEA. Una imagen que transmite alegría, maternidad, folclore y familia.

Además de ser la protagonista de la portada del sencillo, Blanca ha querido homenajear a su abuela en la canción y dedicársela, ya que murió antes de verla cantar.

EAEA es una propuesta vanguardista, con la que la cantante homenajea sus raíces y pone en valor a las mujeres de su familia, y a lo largo de su performance hemos podido ver diferentes referencias que ella misma ha explicado.

"Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento", detallaba la artista.

Y es que para ella su familia es muy importante y siempre los tiene presente cuando se sube en el escenario: "En mi familia es donde he mamado este amor por la música", dijo la artista, cuya hermana, Sara Ramos, también es cantante.

"Ver a mi hija quedando como ha quedado, con la foto de mi madre, su mantón... El homenaje a mi madre, que es la matriarca de mi familia, es lo más grande, y no hablo más porque si no...", decía muy emocionado Fran, el padre de Blanca Paloma tras conocerse su pase a la gran final en la rueda de prensa de la segunda semifinal.

Gracias a este precioso homenaje, la yaya Carmen se ha convertido en un icono en redes sociales, gracias al cariño de Blanca Paloma, que ha conseguido transmitir a todos los telespectadores.