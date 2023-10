Raoul Vázquez, de 'Operación Triunfo 2017', trasladado al hospital tras ser atropellado por un coche

El cantante Raoul Vázquez, conocido por ser concursante de Operación Triunfo 2017, se ha llevado un buen susto este jueves mientras circulaba con su moto. Un coche lo atropelló y tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia.

Así lo ha contado a través de Instagram Stories, donde ha publicado un vídeo desde la ambulancia, en el que se le ve con el brazo en cabestrillo, y otro en la cama del hospital, con el resumen de lo ocurrido. "Estoy en el hospital porque un coche se me ha llevado y me he roto la clavícula", dice el joven de 26 años en la publicación.

Raoul Vázquez, en el vídeo grabado en el hospital

El susto ha sido mayúsculo para el cantante, que ahora deberá tirar de paciencia ya que la recuperación es lenta y todavía es pronto para saber si deberá pasar por quirófano.

En las próximas semanas, sabrá necesita ser operado del brazo que se lastimó en el accidente.