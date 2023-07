La reacción de Ibai Llanos y Piqué ante la ruptura de Rauw y Rosalía: "Lo más importante es que sean felices"

Desde hace unos días se rumoreaba la separación de una de las parejas más conocidas internacionalmente, Rauw Alejandro y Rosalía. Tras hacer pública esta noticia la revista People, todos los implicados han confirmado que era verdad a través de su Instagram. El streamer Ibai y Piqué se sorprendieron al saberlo y les desearon que fueran felices sin querer opinar mucho al respecto.

El encargado de dar la noticia fue Gerard Romero quien leyó en voz alta el comunicado que Rauw Alejandro subió a sus historias de Instagram. En el texto del puertorriqueño este defendía que habían roto meses atrás pero que la causa no eran terceras personas y que se siguen respetando.

Inicialmente se crea un gran silencio e Ibai mira a Todas partes ante el anuncio que acaba de hacer Gerard Romero. El primero en decir algo es Dj Mario que comenta: “Qué se acabe ya este 2023". De nuevo nadie añade nada hasta que Piqué habla.

"Qué silencio más tenebro, ¿no?". No, es que a mí... Yo creo que es mejor estas cosas... A mí no me gusta que la gente hable. Ya está, Gerard ha leído el comunicado, está bien, a partir de ahí dar opiniones... Lo digo por experiencia propia, eh”, defendía el exfutbolista del Barça.

"Ibai que estaba ya casi en la boda sentado, pues no va a poder estar en esta boda", intenta introducir Gerard Romero con humor. El vasco sigue sin dar crédito ante la noticia cuya reacción puede desencadenar muchos titulares y se limita a decir: “Yo por esto ya he pasado".

Esto lo dice mirando a Piqué que recientemente ha estado metido en el ojo del huracán mediático debido a su separación con Shakira y el comienzo de su relación con Clara Chía. “¿Tu pasaste tu también? Pasaste conmigo”, comenta Piqué irónicamente. "Es mejor que lo mantengan ellos, ellos sabrán y cada uno que lo viva como mejor pueda", continúa diciendo. Todos le dan la razón y parece que el ambiente se destensa un poco.

La conclusión

Ibai bromea en ese momento pues a su lado están tanto el exjugador de fútbol como xBuyer, un youtuber español que lo ha dejado recientemente con su pareja, Nadia Jémez. "Joder, es que también, macho, es verdad que miro a mi derecha, miro a mi derecha, panza, panza, panza, panza", declara el streamer.

“Es información de un personaje de actualidad y si no importaba esto pido disculpas”, pide Romero quién leyó el comunicado. Nadie se muestra enfadado e Ibai zanja el asunto diciendo: “Lo más importante es que sean felices a partir de ahora. Se cierra una etapa y que sean felices”. Algo con lo que todos concuerdan al final.