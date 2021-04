La reacción de Kim Kardashian al descubrir que Los Bridgerton se inspiraron en ella y sus hermanas

Kim Kardashian se ha llevado una grata sorpresa al descubrir que ella y sus hermanas han sido musas para las actrices de Los Bridgerton, una de las series de Netflix que más éxito ha cosechado este 2021.

La anécdota ha salido a la luz gracias a Nicola Coughlan, que interpreta a Penelope Featherington en Los Bridgerton. La joven ha comentado con gran entusiasmo en su cuenta de Twitter que Kim Kardashian y su familia sirvieron como inspiración a las actrices de la serie para dar vida a las hermanas Featherington, unas jovencitas de clase alta que buscan el mejor pretendiente.

"Como la fan número uno en el mundo de Los Bridgerton... ¿sabe Kim Kardashian que las Kardashians fueron una increíble inspiración para las hermanas Featheringtons y hablábamos de ellas todo el rato en vestuario? Porque creo que debería saberlo", escribía la intérprete.

La respuesta de Kim Kardashian no tardó en llegar. Emocionada por este halago, la celebrity pedía un asistir a una prueba de vestuario con los protagonistas como cualquier fan hubiese soñado. "¿¿CÓMO?? ¡Estoy alucinando! ¡Este tweet me ha llegado a través de un grupo de chat que tenemos para hablar de Los Bridgerton! ¿Puedo, por favor, asistir a un fitting? Me haría la persona más feliz del mundo. ¡Te quiero, Lady W!", respondía la celebrity.

Nicola Coughlan siguió la conversación y continuó dando detalles muy curiosos que continuaban relacionando a las Kardashian con la producción de Netflix. "Ah, ¿y sabías también que Mr. Pearl hizo tu corsé para la Met Gala y que el siguiente que hizo fue el mío para la serie? Has sido parte del mundo de Los Bridgerton durante más tiempo del que piensas", contaba la actriz, refiriéndose a la pieza que Kim lució durante la Met Gala de 2019.

El corsé del que hablan:

"¡Dios mío, me voy a desmayar. ¿Me hace esto una honorable duquesa en la serie? ¡Soy la reina de los corsés!", aseguraba KimKar, eufórica.

"Duquesa Kardashian de Calabasas", sentenciaba a actriz, otorgándole a Kim Kardashian el título que se merece. "¡Llevaré este título con orgullo y no decepcionaré a Lady Whistledown!", celebraba Kim Kardashian.