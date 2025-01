La reacción de Miguel Bernardeau al ser preguntado sobre su reconciliación con Aitana

A pesar de los débiles rumores sobre un posible romance entre Aitana y el futbolista Jude Bellingham, unas recientes imágenes demuestran que la cantante ha retomado su relación sentimental con el actor Miguel Bernardeau, quien ha intentado esquivar sin éxito las preguntas de los periodistas este miércoles 15 de enero.

Así, la segunda oportunidad de Aitana y Miguel Bernardeau parece ya un hecho. Después de meses de rumores, la revista Semana publica este miércoles en exclusiva una fotografía de la pareja saliendo del garaje de la casa de Miguel Bernardeau en el coche de Aitana. La imagen, en la que se ve al actor al volante y a la cantante oculta tras unas gafas de sol, se hizo un día después de que la catalana fuese vista entrar en el domicilio.

Ahora, Europa Press ha intentado hablar con el hijo de Ana Duato para confirmar la noticia, aunque el actor ha demostrado una vez más que quiere mantener su vida personal en privado.

"No voy a decir nada, de verdad, no lo hagas. Voy a quedarme en silencio. Nada, no. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Os contestaré, pero cuando quiera. Por favor, ahora no, déjame. Yo sé que has estado esperando ahí, pero es que no lo voy a hacer. Lo siento", ha dicho Bernardeau como un mantra.

A pesar de no obtener muchas palabras por parte de Miguel Bernardeau, la agencia de noticias destaca que el intérprete se ha sonrojado, "dejando entrever que en un futuro sí hablará sobre la etapa tan bonita que está viviendo con Aitana dos años después de poner fin a su historia de amor", dice Europa Press.

La segunda oportunidad de Aitana y Miguel Bernardeau

Los nuevos rumores sobre el segundo romance entre Aitana y Miguel Bernardeau llegaron en noviembre, cuando se habló de un acercamiento al coincidir en Valencia como voluntarios tras el paso de la DANA. Las habladurías siguieron en diciembre, después de que se viralizaran en redes sociales unas fotos de cada uno hechas en el mismo ascensor, que luego se supo que es del edificio en el que vive Bernardeau. En diciembre, además, se les vio comiendo juntos en un restaurante de Madrid.

Aitana y Miguel Bernardeau habrían vuelto tras dos años separados. Su ruptura se produjo en diciembre de 2022 tras cuatro años juntos. Habían empezado en 2018.

Durante su tiempo separados, Aitana estuvo saliendo con el cantante Sebastián Yatra y el actor fue relacionado con las actrices Greta Fernández y Ester Expósito.