La reacción de Miley Cyrus al saber que Adele está obsesionada con 'Used to be Young'

Miley Cyrus acaba de lanzar Used to be Young, una emotiva balada que se ha convertido automáticamente en una de las mejores canciones de toda su discografía.

En esta canción, la artista reflexiona sobre su pasado, cuando era joven y alocada, y no puede evitar emocionarse y dedicársela a sus fans, que siempre han estado ahí para ella.

Used to be Young no ha tardado en dar la vuelta al mundo y sonar en todos los reproductores de música, inlcuido el de la mismísima Adele.

En el último concierto que ha dado en su residencia en La Vegas, —Weekends with Adele—, la artista británica no ha dudado en manifestar su amor por Miley y por su nueva canción.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y ha llegado a manos de Cyrus, que no ha dudado en mandar un mensaje a Adele tras escuchar sus palabras.

"Adele, pensé en ti a menudo mientras escribía esta canción, siempre esperé que te encantase. Esto significa muchísimo para mi. Te quiero. Misión completada", ha escrito la cantante en X, anteriormente conocido como Twitter.

Y esque las celebrities también admiran a otros famosos y, a veces, sus sueños se hacen realidad, como le ha pasado en esta ocasión a Miley.