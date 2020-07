Las redes alucinan con el doble cubano de Bad Bunny

El cantante, que acaba de ser premiado como el Mejor Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, quizá no sepa que en Cuba tiene un 'hermano gemelo'.

Bad Bunny es reconocible no solo por tu particular voz y sus temas, también por sus extravagantes looks y modelitos. Grillz de acero para los dientes, gafas de sol multicolor, uñas pintadas, ropa llamativa... Si te cruzases con él por la calle probablemente lo verías aunque estuviese a 20 metros de distancia.

👉Una abuelita, escandalizada al escuchar la letra una canción de Bad Bunny

Sin embargo, el Conejo Malo puede empezar a preocuparse si no quiere que un 'clon' le robe el éxito que tanto le ha costado conseguir. El joven, que se hace llamar a sí mismo 'El Bad Bunny de Cuba' cada vez gana más adeptos en las redes sociales por su espectacular parecido físico.

Misma actitud frente a la cámara, pelo muy parecido, looks prácticamente iguales... Sin duda, este doble podría hacerse pasar por el cantante puertorriqueño en más de una ocasión... ¿Tú serías capaz de distinguirlos?