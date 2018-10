La reflexión de Ben Affleck sobre el alcoholismo y las adicciones que se ha vuelto viral

Estos últimos años nos han sido los mejores para el actor Ben Affleck. Sus últimos proyectos cinematográficos no tuvieron la acogida que se esperaba y la separación de su mujer Jennifer Garner el pasado año hicieron mella en el intérprete. Su adicción al alcohol lo ha llevado a rehabilitación en numerosas ocasiones.

El pasado mes de agosto era la propia Jennifer Garner quien lo llevaba en su propio coche a la clínica después de que se hicieran públicas unas imágenes del actor recibiendo en su casa un pedido de varias botellas de alcohol.

El actor ha pasado alrededor de 40 días ingresado para batallar contra sus adicciones. Ahora que se encuentra más estable (pero todavía en tratamiento) ha querido mandar un mensaje a sus seguidores a través de Instagram, agradeciendo el apoyo y reflexionando sobre esta dura enfermedad.

"Luchar contra cualquier adicción es una pelea difícil que dura toda la vida. Por eso siempre estamos en tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Lucho por mí y por mi familia", cuenta. "Vuestra fortaleza me inspira y me sostiene de formas que no imaginaba. Ayuda a saber que no estás solo".

"Como he tenido que recordarme a mí mismo, si tienes un problema, buscar ayuda no es una debilidad ni un fracaso, es un gesto valiente", escribe.

"Con aceptación y humildad, sigo tirando de la ayuda de muchísima gente y agradezco muchísimo a todo los que están ahí para mí. Espero, en el futuro, convertirme en un ejemplo para lo que luchan también", sentencia. La publicación acumula cerca de 350.000 'me gusta'.