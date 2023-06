Alessandro Lecquio sobre el libro de Ana Obregón: "No es una historia preciosa, es una historia de terror"

Lleva meses ocupando los titulares de toda la prensa desde que, recientemente, se hiciera pública la imagen de la actriz saliendo en silla de ruedas de una clínica de Miami con un bebé en brazos.

El seguimiento a Ana Obregón desde ese momento ha sido continuo, hasta que reveló en una exclusiva a la revista ¡Hola! que se trataba de su nieta, Ana Sandra Lequio, que había nacido mediante gestación subrogada para cumplir el último deseo de su hijo Aless, fallecido en 2020 a los 27 años por cáncer y también hijo de Alessandro Lecquio. Quería ser padre.

Este miércoles 7 de junio por fin ha llegado la primera aparición pública con atención a medios de la protagonista de Ana y los 7. Se trataba de la rueda de prensa para presentar su libro El chico de las musarañas, una novela que empezó a escribir su hijo cuando le diagnosticaron cáncer en 2018 y que, tras su muerte, terminó ella misma: “Está escrito por una madre con el corazón mutilado. Es un canto a la vida y un canto a la muerte. Es un homenaje a todos los valientes que con coraje luchan por vivir”, ha expuesto la presentadora de 68 años.

Cuando ha llegado el turno de preguntas a El programa de Ana Rosa, en el que trabaja como colaborador Alessandro Lequio -padre de Aless y expareja de Obregón-, que estaba emitiendo en directo la rueda de prensa, la actriz le ha dejado un mensaje a la vez que contestaba las preguntas de la periodista: "Ya le vale", ha comenzado entre risas.

"Ana Sandra es un milagro. Es lo que más deseaba mi hijo, nos lo pidió a Alessandro y a mí, era su deseo de siempre. Justo dos semanas antes fue lo que nos pidió. No sé si Alessandro ha leído el libro. Alessandro, llevo un mes que no me escribes ni nada, no sé lo que te pasa. Pero tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia y porque está deseando conocer a su abuelo", ha contado, mirando a cámara, la actriz.

"No es ninguna historia preciosa. Es una historia de terror, y del peor de los terrores"

Tras escuchar las palabras de su expareja, Lecquio ha contestado en directo: "Esta no es ninguna historia preciosa. Que quede muy claro que cada uno es libre de escribir y decir lo que quiera, pero no es ninguna historia preciosa. Es una historia de terror, y del peor de los terrores".

El colaborador también ha contestado a la acusación de Ana, que ha contado preocupada que no recibe noticias de él. "Eso no es cierto. Ana [refiriéndose a la presentadora], tú sabes que yo te cuento todo, pero otra cosa es que lo quiera compartir con España. Lo que yo haga o deje de hacer con esta criatura es cosa mía".

Lecquio ya dejó claro que no hablaría de su hijo cuando se compartió la imagen de Obregón con su nieta adoptiva.