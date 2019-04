Se revela la cantidad de dinero que ha cobrado Ariana Grande por actuar en Coachella

Ariana Grande es una de las grandes protagonistas de esta edición de Coachella , el festival que reúne a más famosos por metro cuadrado en todo el mundo. La revista Variety ha revelado la cantidad que el festival ha pagado a la cantante por actuar los dos fines de semana y no ha quedado exenta de polémica, ya que muchos consideran que es demasiado elevada.

Ariana Grande es una de las artistas más cotizadas desde los últimos años. Cuando todavía estaba disfrutando del éxito que estaba generando su álbum 'Sweetener', tan sólo 6 meses después lanzó 'Than U, Next', y no le ha ido nada mal porque está siendo otro pelotazo.

Sin duda es una de las estrellas del momento y como tal no podía faltar en uno de los festivales más famosos del mundo, Coachella. Durante dos fines de semana, cientos de caras conocidas se reúnen en el desierto de California tanto sobre el escenario como en las zonas más exclusivas.

Y un evento tan cotizado requiere artistas a la altura. Rosalía, J Balvin o Billie Eilish han demostrado una vez más su talento sobre las tablas, que además de generarles una gran proyección en todo el mundo también se embolsan una generosa cantidad de dinero (totalmente merecida).

Pero ha sido el caché de Ariana Grande en este festival el que ha generado debate, ya que según recoge la revista Variety, la estadounidense ha cobrado nada más y nada menos que 8 millones de dólares por sus actuaciones en Coachella. Mientras algunos consideran que esta cantidad es totalmente desorbitada, otros justifican el poder de convocatoria y el espectáculo que ofrece la artista en un evento de este nivel.