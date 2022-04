Ricky Merino aclara por qué dijo que verse en OT le produce ansiedad

Ricky Merino fue uno de los concursantes de OT 2017, la edición que coronó a Amaia y de la que salieron artistas como Aitana o Ana Guerra. Su paso por el talent musical lo convirtió en presentador del chat de las ediciones posteriores y le dio la oportunidad de grabar un disco que lanzó en 2021.

Casi cinco años después del paso por la Academia dice que ver las imágenes de entonces le provoca ansiedad. Lo ha dicho en una entrevista con la revista Lecturas, que él mismo ha compartido en redes social para aclarar a qué se refiere.

"No puedo verme en OT, me provoca ansiedad", dice el artista de 35 años en la entrevista, en la que también asegura que le dio demasiada importancia a concursar en OT: "Lo sufrí demasiado".

Eso es lo que dice en la publicación, y aclara sus palabras a través de Instagram Stories. Lo hace para evitar que haya malentendidos.

"A ver, antes de que esto se me pueda malinterpretar: amo OT, amaré siempre el formato, se lo debo todo pero si ya de por sí se ma hace difícil ver imágenes mías, las de OT se me hacen especialmente complicadas porque me remueven mucho. Me encanta ver las de mis compañeros, pero las mías no, no puedo", escribe el canario.

El paso de Ricky Merino por 'OT'

Ricky Merino fue uno de los 16 concursantes de OT 2017, la edición que supuso el regreso de este formato. El mallorquín, que entró como el mayor de la edición, tuvo momentos muy complicados dentro de la Academia. En el repaso de la cuarta gala, llegó a decir entre lágrimas: "Yo al jurado le gusto un coño".

Fue el quinto expulsado de su edición, quedó por delante de Mimi Doblas (Lola Índigo), Juan Antonio Cortés, Thaalía Garrido y Marina Rodríguez.