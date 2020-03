Rihanna disfruta del verano en España comiéndose a besos a un misterioso chico

Rihanna ha empezado el verano disfrutando de unas merecidas vacaciones. La de Barbados ha lanzado recientemente nuevo single con DJ Khaled, ha viajado a Malawi para ayudar los más necesitados y continúa con su faceta de diseñadora con una nueva colección de zapatos para Manolo Blahnik. Y por si todo esto fuese también se ha tomado la molestia de responder a todos aquellos que habían comentado su aumento de peso con un meme con mucho humor.

Pero ahora llega el momento de relax y RiRi ha escogido nuestro país para descansar. Eso sí, muy bien acompañada. El portal TMZ ha publicado unas imágenes donde podemos ver a Rihanna y a un misterioso morenazo besándose apasionadamente en una piscina. El portal asegura que las fotos fueron echas el pasado lunes en algún lugar de España, aunque no especifica dónde. Tampoco se sabe la identidad del chico que aparece junto a la artista.

Las redes sociales han reaccionado ante esta imagen apoyando a RiRi y felicitándola por el buen físico de su nuevo ligue.

Rihanna Making Out with New Man in Swimming Pool https://t.co/mu9TM6GSNL