Robbie Williams desvela detalles de 'Britpop' y de su gira, con la que pasa por España

Robbie Williams está en su mejor momento. El cantante lleva meses mostrando al mundo que ha mejorado personalmente, y que vuelve a abrazar la música desde un lugar mucho más sano.

A sus 51 años, el artista está en plena gira Robbie Williams BRITPOP Tour 2025 con el reciente estreno de su próximo trabajo, Britpop, del que ya conocemos la canción y el videoclip Rocket.

El 5 de julio lo veremos actuar en el RCDE Stadium de Cornellà de la mano de Europa FM. Y Williams ha abordado este y otros temas de su carrera y su música en una reciente entrevista con El Mundo.

Todo sobre Britpop

Cuando anunció su nuevo disco, Williams fue claro: "Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995". Y de ello ha hablado con el citado medio: "La verdad es que con mis anteriores discos no tenía ninguna intención en mente, solo escribía las canciones que me iban saliendo. Pero aquí, todo mi proceso creativo ha ido enfocado a hacer exactamente lo que he hecho".

"Empecé componiendo canciones de guitarreo y, después, fueron apareciendo las canciones pop, propiamente dichas. Pensé: 'Mierda, esto no es britpop'. Y decidí hacer un disco mitad guitarras, mitad pop", ha revelado el artista.

Su opinión sobre su gira

En esta entrevista, Robbie Williams también ha abordado cómo le hace sentir no colgar el cartel de sold out en sus conciertos: "Los que no están vendidos están al 90%, y eso está muy bien, la gira es un éxito absoluto. Mi último tour tampoco agotó entradas pero a mí ese 90% me hace muy feliz". Para su concierto en Barcelona todavía quedan entradas, y en Europa FM te contamos por qué no puedes perderte al británico en Cornellà.

Él mismo se siente agradecido por poder seguir haciendo conciertos con esa cifra de tickets vendidos: "A los 51 años, siento una gran gratitud por el lugar que ocupo en la música y no tengo ninguna garantía de que vaya a poder seguir haciendo esto mañana, ni física ni mentalmente, tampoco de que el público me lo vaya a seguir permitiendo. Así que mientras esté aquí me centraré en disfrutar el momento".

Pese a las décadas que lleva sobre el escenario, Williams siente todavía ese miedo a la "interacción social", pero le gustaría dedicarse toda la vida a esto: "Tiene que seguir siendo así y esas cosas tienen que seguir pasando, pero me gustaría poder expresar cómo me hace sentir esta vida a veces y que mi reflexión llegue al corazón del público".

"Por favor, permítanme tener una reacción humana. Como humanos, no estamos preparados para atender a 30 desconocidos cada día", ha pedido desde el citado medio.