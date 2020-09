Rosalía y la barbacoa coreana, o cómo comer con palillos cuando tus uñas miden más de 5 centímetros

La cantante ha hecho una particular 'review' en su cuenta de TikTok en la que muestra cómo se las apaña a la hora de comer con palillos con esas kilométricas uñas que tanto caracterizan los looks de Rosalía .

Las uñas XXL son a Rosalía lo que un chiste a David Broncano. No pueden vivir el uno sin el otro.

La cantante las ha lucido de todas las formas y colores, convirtiéndolas en un accesorio imprescindible para su día a día, sus videoclips, sus entrevistas. La artífice de 'Malamente' es una gran fan de las 'beauty nails' y de un tiempo a esta parte las uñas de gel están al día tanto en los grandes escenarios como en la pasarela más grande del mundo: la calle.

Así, la cantante no ha podido evitar mencionar el tema 'uñas' en su primera vez comiendo barbacoa coreana. La artista acudió con su manager Rebeca León a una especie de puesto de comida callejera donde les sirvieron los típicos platos que forman ese menú.

@rosalia 😍😍Korean bbq😍😍 [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6872257269673773825|||♬ sonido original - rosalia]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6872257269673773825|||♬ sonido original - rosalia]]

Mucho se ha hablado de la habilidad de Rosalía para compaginar las largas uñas con tareas como fregar, tirar de la cisterna en el servicio... Así que la cantante ha querido mostrar cómo se las apaña con los palillos asiáticos.

"He venido a probar por primera vez barbacoa coreana", comienza diciendo Rosalía. "Llevo las uñas hechas pero yo me apaño bien con los palillos, creo", dice mientras muestra los diferentes platos que ha probado. "Todo pica mucho, pero me gustan estos nuevos sabores", asegura.