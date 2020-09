Rosalía se suma al ‘Music Challenge’, el reto viral de moda

Rosalía ha vuelto a montar un karaoke en casa gracias al 'Music Challenge', un filtro de Instagram en el que hay que cantar una canción con la palabra que te sugiere.

La artista ha compartido una serie de vídeos y ha interpretado temas con las palabras 'people', 'name' y 'crazy', y entre ellos está 'Crazy in Love' de Beyoncé o 'Someone Like You' de Adele.

No es la primera vez que Rosalía se atreve a cantar éxitos de sus referentes musicales. Durante el confinamiento, la cantante se animó con temas tan icónicos como A tu Vera de Lola Flores, o 'Tu Mira' de Lola y Manuel, pero también con canciones de Dua Lipa o Billie Eilish.