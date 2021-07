La actriz, modelo y DJ Ruby Rose, conocida por su papel de Stella en la serie Orange is the new black, ha denunciado a través de redes sociales la grave situación que vivió cuando se encontraba en una ambulancia buscando un hospital que la pudiese atender.

"Tuve un procedimiento y tuve que ser operada, pero estaba bien y la cirugía salió bien. Pero luego tuve algunas complicaciones y tuve que ir a urgencias para ir al hospital“, ha explicado en un vídeo en Instagram Stories, sin dar más detalles del motivo de su operación.

El problema llegó cuando Ruby fue recogida por una ambulancia pero estuvo horas dando vueltas porque ningún hospital podía atenderla: "Han estado rechazando a gente toda la noche. Y mi caso era bastante serio. Aguanté un poco más, y tuvimos la suerte de que un hospital finalmente me aceptara".

Con esta denuncia Ruby quiere dejar constancia del grave estado de saturación en el que se encuentran los hospitales en Estados Unidos —y en muchos otros países— debido a la pandemia mundial de coronavirus.

Por último, ha pedido colaboración para acabar con esta situación en cuanto antes: "Intentad manteneos a salvo. Vacunaos si podéis, por favor. No tiene que ser tan duro para todo el mundo y no puedo ni imaginar toda la gente que está teniendo situaciones mucho mucho más serias ahora mismo".