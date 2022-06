"No sabía dónde estaba": Boris Izaguirre notó su problema cardiovascular durante la grabación de 'MasterChef'

Boris Izaguirre ha vuelto a los fogones de MasterChef en más de una ocasión. Desde que participó en el reality culinario como concursante, faceta en la que hizo doblete, son varias las ocasiones en las que el escritor ha regresado a las cocinas para animar a los aspirantes y de paso llenar el plató con esa personalidad capaz de encandilar a quien se le ponga por delante.

Notó los síntomas durante el rodaje

El venezolano es único a la hora de comunicar y sus divertidas anécdotas esconden en ocasiones moralejas de lo más útiles. Sin embargo, esta última participación en MasterChef no discurrió como tenía previsto.

El día de la grabación no se encontraba bien, algo pasaba, pero no sabía de qué se trataba. Lo contó en abril en el programa de David Broncano.

"Me cambió el humor. Estaba grabando Masterchef, y me van a colocar el micrófono e inmediatamente tengo una actitud.. Completamente... No era yo. De 'no me toques', con una voz terrorífica", dijo.

Las cosas se pusieron todavía más feas cuando se desubicó por completo. "Entré al plató y no sabía dónde estaba. Es una cosa terrorífica de explicar, lo advierto. Y me volví a mi casa inmediatamente y le dije a mi marido 'algo tiene que estar pasando'. Además, estoy escribiendo con la izquierda, que no veo nada del teclado izquierdo, algo debe suceder", explicó.

Tras contarle a su marido Rubén Nogueira los síntomas que estaba sufriendo, rápidamente se trasladaron al hospital.

Allí descubrieron que el escritor sufría un problema cardiovascular serio que desconocía. "En la carótida derecha se alojaba un coágulo oscilante de tres centímetros", añadió antes de recalcar que las revisiones cardiovasculares son muy importantes. Aquel coágulo podría haberle causado serios problemas si no se deteca a tiempo. Era más grave de lo que pensaba.

Los médicos le sometieron entonces a una endarterectomia caroridea, un procedimiento para solucionar una enfermedad de las arterias que permitiría que Izaguirre continuase llevando una vida normal una vez recuperado de la intervención.

"Estamos bien y aliviados"

Aunque todavía estaba convaleciente, poco después de la cirugía Izaguirre tranquilizó a sus seguidores de Instagram informando de que la intervención había sido "un éxito". "Estamos bien y aliviados", dijo junto a una foto suya muy sonriente.

Qué es una endarterectomia caroridea

Una endarterectomía carotídea es un procedimiento utilizado para tratar la enfermedad de las arterias carótidas, explican en la Clínica Mayo.

La enfermedad de las arterias carótidas sucede cuando se acumulan depósitos de grasa cerosa en estas arterias, los vasos sanguíneos ubicados a cada lado del cuello. Esta acumulación de placa (aterosclerosis) puede provocar "una reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro". Así, al eliminarse esta placa mediante una endarterectomia caroridea se mejora el flujo sanguíneo en la arteria carótida y se reduce el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.