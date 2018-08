Salma Hayek revoluciona Instagram con un vídeo bailando en bikini a sus 51 años

Salma Hayek es una de las actrices más espectaculares de Hollywood. Más allá de su enorme talento, su característica belleza ha hecho que prestigiosos directores cuenten con ella una y otra vez. Pero tal vez influenciada por el espíritu de la artista mexicana Frida Kahlo, a quien interpretó en 2002, la actriz es una entusiasta de mostrar la belleza natural.

Así, la vemos en este primer plano sin artificios, solo con un sombrero:

O bailando desinhibida en la playa, luciendo cuerpazo y simpatía a los 51 años:

Sus fans no han dudado en resaltar lo bien que está la actriz y lo natural que se muestra en muchas de sus publicaciones. Aunque, claro está, si bien es cierto que Salma nos muestra que la belleza real no depende de estudiados estilismos ni largas sesiones de maquillaje, cuando toca enfundarse la 'chapa y pintura' y pasarse una manita de Photoshop para la portada de turno, lo hace. Que esta gente no tira tanto de caras lavadas para sus publicaciones, de momento...

SIN MAQUILLAR, CON CANAS Y UN PERRO

La actriz compartió hace un mes un selfie con sus seguidores recién levantada, sin una gota de maquillaje y donde pueden apreciarse algunas canas junto a su perro Ocho.

"- @jannettebraudinmoje412: PRECIOSA...se ve mejor al natural que con maquillaje, esta mujer es hermosa", "@juancorreaanic: Con maquillaje o sin el , siempre será hermosa !!!!!!" o "@upstate_michael: You seriously don't need any makeup!! Absolutely naturally gorgeous!!" son algunos de estos halagos.