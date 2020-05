Sara Carbonero muestra su pelo al natural tras un año de lucha

El año pasado fue un año de lo más duro para Sara Carbonero e Iker Casillas. Tan sólo dos semanas después de que el portero sufriera un infarto de miocardio que lo ha retirado del fútbol, la presentadora anunciaba que se le había diagnosticado cáncer de ovario.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", escribía Carbonero en una publicación hace justo un año en la que aseguraba que todo había salido bien, que se había diagnosticado a tiempo, pero que todavía le quedaban unos meses por delante para realizar "el tratamiento correspondiente".

Afortunadamente los meses han pasado y el tratamiento de quimioterapia ha finalizado devolviendo a Sara esa tranquilidad tan esperada. Quizá por ese motivo, ahora es cuando la periodista ha decidido mostrar su pelo natural tras el tratamiento, prescindiendo de pelucas y extensiones.

Con una bonita foto en la que aparece sentada en unos escalones, Sara luce un corte de pelo muy favorecedor que deja atrás su característica melena larga.

Una publicación que ha arrasado en su perfil de Instagram, con 245.000 'me gusta' y con casi 12.000 comentarios repletos de afecto tanto por parte de sus seguidores como de otras caras conocidas.

"Anda hija que no se puede estar más guapa ya!", le escribe Eva González, mientras Cristina Pedroche le deja un "Preciosa, siempre ❤️❤️❤️" . "Más guapa y explotas", de Madame de Rosa; "Qué guapísima 💐" de Georgina Rodríguez; "Siempre Bella ❤️", de Beatriz Luengo; "Qué guapa!!!!🐧", de Maribel Verdú; "Olé tuuuuuuuuuuu belleza! ❤️", de Vicky Martin Berrocal; o "Y cuando parecía que no se podía ser más bonita...♥️" de Natalia Sánchez, son algunas de las muchísimas muestras de cariño.