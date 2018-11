Selena Gomez reaparece en Instagram y confiesa las inseguridades sobre su imagen

Selena Gomez es, sin duda, todo un ejemplo de superación. Su constante lucha contra el lupus y los trastornos como la depresión y la ansiedad, derivados de esta enfermedad, hacen que su fortaleza sea un referente para miles de jóvenes que por distintas razones se encuentran en una situación similar.

Y a pesar de que Selena decidió alejarse de las redes sociales, donde en más de una ocasión ha denunciado el acoso que se sufre a través de ellas, no ha dejado de lado su vida laboral más allá de la música.

La artista sigue colaborando en el mundo de la moda con las firmas Coach y Puma, y de ésta última presenta su nueva colección el 12 de diciembre. Para anunciarla, la artista aparece en un vídeo en el Instagram de Puma junto a sus mejores amigas, que van diciendo adjetivos y frases positivas: "tomar riesgos", "inquebrantable", "encantadora", "realizadora de cambios", "jefa", para finalmente repetir todas ellas una misma palabra "fuerte".

Además, ha realizado una entrevista para 'Elle' donde habla del sentido que ha querido darle a esta campaña: "Me encantaría usar mi plataforma para el bien. Sé que eso suena como un cliché, pero es verdad. Siempre quise ser un buen ejemplo. No porque no me voy equivocar, la cago todo el tiempo. Se trata más de ser honestos con ellos. Les diré: lo haré lo mejor que pueda y eso es lo que ustedes pueden hacer también. Simplemente háganlo lo mejor posible. Y no están solas".

Por eso "Strong Girl" es el lema de esta nueva colección para la que la artista ha querido dar un mensaje más allá de lo puramente comercial, ha querido decirle a todas las mujeres que son fuertes para poder cambiar todo aquello que quieran: "Creo que es importante que las mujeres conozcan su fortaleza en todo, que en ellas está la identidad y el alma. Hoy en día cedemos mucha de nuestra fortaleza con facilidad, desde las redes sociales hasta en las escuelas o en las relaciones. Es importante y quiero recordar a las chicas que son perfectamente fuertes como son".

Pero ser fuerte no implica no tener inseguridades. Selena también explica que el motivo por el que su colección se basa en la comodidad, es precisamente porque en algunas ocasiones siente inseguridades sobre su cuerpo: "A veces me siento muy insegura, sufro extraños altibajos, pero en general sólo quiero que la gente use algo en lo que se sienta cómoda".