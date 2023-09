Selfies, cócteles, uñas de gel y Kylie Jenner: la verdadera Rosalía está de vuelta

¡Madre mía Rosalía bájale!

La motomami ha vuelto a montarse en la Suzuki para hacer parada en Milano, Italia, en la semana de la moda.

Tras el fin de su gira mundial y su ruptura con Rauw Alejandro, la intérprete de Dolerme se tomó 44 días de descanso de las redes sociales para despejar la mente y relajarse, pero ha regresado más fuerte que nunca.

La artista compartió un carrusel de cómo habían sido sus vacaciones y otro photodump de su sesión para la revista Dazed, de la que fue portada. Ahora Rosalía ha terminado de volver a su ser con su aparición en la Fashion Weekend, y sus fans han vuelto a ver a la verdadera Rosalía en estas imágenes.

La intérprete ha vuelto a subir sus famosos y naturales selfies a Instagram, empezando por lo que parece una foto en el espejo de un avión, seguido de una curiosa frase de un libro: "perfection in the Stars where love died | laughing" (perfección en las estrellas donde murió el amor | risas).

También ha compartido varias imágenes de su impecable outfit para el desfile de Prada: una camisa básica blanca, un chaleco gris con una falda larga a juego y unos zapatos negros de pico. Por supuesto no podían faltar los accesorios: felpa, gafas y bolso. Entre outfits, la artista también ha publicado algunas fotos detalle del desfile.

La artista se ha dejado ver más radiante que nunca por las calles de la ciudad italiana en la que ha presumido de las famosas uñas de gel que la caracterizan y que hacía tanto tiempo que no usaba —y que incluso C Tangana menciona en su canción Mala Mujer—.

Además, el dúo más icónico ha vuelto a juntarse y a regalarnos el contenido que no sabíamos que necesitábamos: Rosalía ha acudido al desfile de Prada con su amiguísima, la celebrity del clan KardashianKylie Jenner, donde las hemos visto rebosantes de alegría y complicidad.

Para terminar, la motomami ha disfrutado de una cena de la lujosa firma con cócteles y frutos secos donde nos ha deleitado con un nuevo outfit: Rosi ha optado por un vestido camisero largo sin mangas —con el que ha presumido de músculos— y botas de charol de caña alta.

No cabe duda de que se avecinan cambios en la vida de Rosalía, empezando por su felicidad propia, que vuelve a vislumbrarse en el brillo que transmite en estas imágenes, y que sus fans no han pasado por alto.