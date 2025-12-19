Ed Sheeran sorprende con su cambio físico: "Hace 10 años era un fumador que bebía cerveza y comía kebabs"

Después de finalizar su Mathematics Tour y editar su exitoso disco Play en una versión deluxe, Ed Sheeran sorprende como portada de la revista Men's Health, la cual está enfocada al deporte, nutrición, estilo de vida y salud de los hombres.

El medio se caracteriza por elegir cada mes como portada a una figura reconocida, la cual se prepara durante meses para lucir en la mejor forma posible. Esta vez ha sido el turno de Ed Sheeran, quien además ha dado más de una declaración interesante en una entrevista.

“Siempre me sentía fatal; me despertaba, me miraba al espejo y me sentía mal”, declaraba sobre su anterior forma física.

El cantante ha confesado que gracias a este cambio de hábitos ha llegado a adelgazar 14 kilos en los últimos cinco años. "Hace 10 años era un fumador que bebía cerveza y comía kebabs", declaraba sobre su anterior estilo de vida.

Los motivos tras su cambio físico

Aparte de una cuestión de gusto estético y autoestima, el hecho de convertirse en padre le hizo replantearse todo.

"Recuerdo que Lyra tenía dos semanas y mi mejor amigo estaba de visita y nos tomamos una botella de vino. Me fui a la cama, y Lyra se despertó 20 minutos después de que yo me hubiera dormido. Me desperté y pensé: ‘Joder, no debería beber si me voy a sentir tan mal’. Todo fue debido a que quería ser un padre responsable y sentirme y verme mejor".

Además, confiesa que cuando acababa sus conciertos solía salir siempre a beber. Por ejemplo, durante la grabación de un documental hace diez años, cada vez que le entrevistaban preguntándole por la noche anterior, él decía: "Estuve hasta las 6 de la mañana tomando chupitos de tequila y fumando, haciendo esto y aquello".

Viéndolo ahora en retrospectiva, considera que antes lucía como una persona de 40 y, en cambio, a sus 34 años parece de 24.

Vida sana, pero también caprichos

Algo que muchos entrenadores y nutricionistas aconsejan es que cuando hagamos un cambio físico o de estilo de vida no apliquemos una alimentación restrictiva hasta el extremo. Esto mismo hace Ed Sheeran, quien de vez en cuando sigue bebiendo y comiendo como antes.

"No digo que haya dejado de disfrutar. Sigo bebiendo, me encanta el vino tinto, me encanta una buena comida, pero no todos los días", ha declarado para el medio.