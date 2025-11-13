Shakira protagoniza el videoclip de 'Zoo', su canción compuesta con Ed Sheeran para 'Zootrópolis 2'

Disney estrena el nuevo videoclip de la canción original Zoo con Shakira como protagonista. El tema forma parte de la banda sonora de la película de animación Zootrópolis 2 y está interpretada por la colombiana, que vuelve a poner voz a la mayor estrella del pop de Zootrópolis, Gazelle.

Shakira aparece con múltiples looks inspirados en Gazelle y Zootrópolis 2 a lo largo del videoclip, que combina su actuación con imágenes de personajes animados de la película, entre ellos Gazelle, Judy Hopps, Nick Wilde, Gary Serpiéntez y Nibbles Palulú.

Dirigido por Hannah Lux Davis, el vídeo se desarrolla en diferentes escenarios de la película, incluyendo la Gala Zootenial, que celebra el centenario de las murallas climáticas de la ciudad; el Zootrópolis Express, que se acerca a la metrópolis animal, y un escarpado acantilado que Shakira escala con Judy y Nick.

La música y la letra de Zoo han sido escritas por Ed Sheeran, Blake Slatkin y la propia Shakira. La banda sonora de Zootrópolis 2 está compuesta por el ganador del Óscar Michael Giacchino y se lanzará el viernes 21 de noviembre, antes del estreno de la película en cines el viernes 28 de noviembre.

Así es 'Zootrópolis 2'

Los policías novatos Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin en la versión original) y Nick Wilde (voz de Jason Bateman en la versión original) se ven envueltos en un gran misterio cuando Gary Serpiéntez (voz de Ke Huy Quan en la versión original) llega a Zootrópolis y pone patas arriba la metrópolis animal. Para resolver el caso, Judy y Nick deben infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde su creciente colaboración se pone a prueba como nunca antes.

La película también cuenta con las voces en la versión original de Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Nate Torrence y Shakira, que vuelve a interpretar a Gazelle.