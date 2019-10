Dura sátira de Sophie Turner contra los influencers que anuncian productos “para adelgazar”

La que fuera Sansa Stark en la exitosa serie ‘Juego de Tronos’, y mujer de Joe Jonas, ha compartido un vídeo para criticar la falta de responsabilidad de muchos influencers –entre ellos las Kardashian- que no dudan en publicitar en sus redes sociales, donde miles de adolescentes y niños les siguen como si fueran estrellas de cine, productos cuya fiabilidad o eficacia están en entredicho.

Así que, sin importarle el qué dirán, la actriz se ha “enfundado” un filtro de “belleza” que exagera las facciones, para interpretar a un influencer aconsejándonos probar unos polvos que nos hará adelgazar milagrosamente:

“¡Hola chicos! He elegido este look del influencer hoy porque quiero promocionar este nuevo producto en polvo que tienes que poner en el té. Esto va a hacer que vayas al baño y vomites hasta echar los sesos. Me siento muy mal promocionando este tipo de productos frente a mujeres jóvenes o cualquier otra persona. Pero, sinceramente, me da igual porque me pagan dinero por hacerlo. Así es la vida del influencer”, decía su sarcástico y contundente vídeo.

Y aunque en principio solo se trataba de un Stories, los usuarios capturaron el momento para compartirlo y, ¿quién sabe?, tal vez lograr que alguno de esos a los que hace referencia, tomen conciencia de la capacidad que tienen para influenciar negativamente a sus seguidores.

ANOREXIA Y DEPRESIÓN

Sophie Turner es, casi con total seguridad, una de las jóvenes influyentes con más sentido de responsabilidad en la industria cinematográfica actual. Aunque no siempre ha tenido el valor para decir lo que piensa en redes sociales, ni la fuerza para reivindicar lo que entiende como justo. Y parte de la culpa la tenemos todos nosotros.

La actriz confesó que en ‘Juego de Tronos’ le obligaron a adelgazar para seguir interpretando a Sansa Stark, motivo por el que estuvo yendo a terapia para soportar la depresión que le estaba causando la fama y la exposición pública.

La joven, de poco más de veinte años, pasó una etapa muy difícil enfrentándose a los cambios propios de la adolescencia mientras era juzgada por millones de ojos alrededor del mundo.

Sophie Turner como Sansa Stark en 'Juego de Tronos' / HBO

Necesitó ir a terapia por una fuerte depresión, ya que los comentarios en las redes, la fama repentina, el juicio por parte de los ejecutivos de la serie le hicieron llegar a pensar incluso en el suicido.

Y la superación de ese tremendo bache emocional, le hizo tomar conciencia de lo que estaba pasando a su alrededor, no solo a ella, sino a cientos de miles de jóvenes en todo el mundo. "Quiero hacer algo en UK, he visto dos casos de suicidio cercanos y fue algo que me impactó mucho. Pensaba mucho en el suicidio cuando era joven", explicaba en una entrevista. “He experimentado lo que es tener una enfermedad mental en mi propia piel y he visto cómo afecta también a la gente que tienes alrededor”, y añadía, “Mi metabolismo empezó a cambiar de golpe y empecé a engordar y a ganar peso y todo eso estaba pasando delante de la cámara”.

SU MATRIMONIO CON JOE JONAS

Ahora, la actriz está pasando por un gran momento profesional y personal, y ha encontrado un gran apoyo en su marido, el cantante Joe Jonas, que le ayuda a superar muchas inseguridades y a sentirse “protegida”.

La pasión de Sophie Turner y Joe Jonas en medio de la calle / Gtres

Gracias por lo que estás haciendo, Sophie.