La tajante respuesta de Cristina Pedroche cuando le preguntan si quiere ser madre

Cristina Pedroche ha hablado sobre maternidad durante un evento con Initimina, una firma de cuidado femenino con la que colabora: "Tengo 32 años y no me planteo a día de hoy ser madre y a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada, es una opción más".

La presentadora, que lleva casa con Dabiz Muñoz desde 2015, ha asegurado en este encuentro con la prensa que la pandemia le ha enseñado a priorizar ser feliz, más allá de lo que la gente pueda esperar de ella: "La finalidad de mi vida no es ser madre. La finalidad de la vida tiene que ser feliz y eso es lo máximo que nos ha tenido que enseñar la pandemia y parece que ya se nos está olvidando. Lo importante son las personas, entonces yo quiero ser feliz, hacer feliz a los míos y ya está".

"No se me está pasando el arroz"

No es la primera vez que le preguntan sobre su intención de ser madre. En 2018 ya estalló ante los comentarios de quienes llegaron a decirle que "se le iba a pasar el arroz" a raíz de una publicación en la que aparecía dándole el biberón a Diego, el bebé de su representante María Acosta.

"No, no creo que esté en una época buenísima para ser madre. No, no creo que al final se me “pase el arroz”. No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro . De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente. Muchos besos para tod@s", escribía junto a la publicación.

Tres años después, Cristina sigue considerando que no se encuentra en un momento en el que quiera tener hijos, y que quizá ese momento no llegará nunca. "La gente me dice que todavía soy joven para ser madre, que no pasa nada, pero es que a lo mejor no quiero y no es un problema, es una opción más, y voy a seguir siendo igual de buena mujer y voy a sentirme realizada y a ser feliz", ha insistido en el evento.