Take That viene a España en 2024 y todos se acuerdan de este vídeo de los 90

Take That actúa en el escenario del estreno mundial de 'Greatest Days' de Take That en Londres, Inglaterra (2023). | Lia Toby | Getty Images

La boy band de pop británica vendrá a España en 2024 y parará en Barcelona, Marbella, Sevilla y Madrid. Con la noticia del regreso de la gira de Take That al país, muchos han recordado lo que pasó cuando, en su visita en 1996, la banda decidió separarse y dejó a un mar de fans desconsoladas.

Vuelve.

El grupo británico Take That, integrado actualmente por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, regresa a España para actuar el próximo julio de 2024 en las ciudades de Barcelona (13); Marbella (15); Sevilla (16) y Madrid (17), dentro de su gira This life. Under the Stars.

Con una carrera que comenzó en 1990, más de 45 millones de discos en todo el mundo y54 éxitos número uno internacionales (ganadores de varios premios BRIT con dos de sus álbumes más vendidos, Everything Changes y Greatest Hits) la boy band que hizo enloquecer a toda una generación, y después de algunos cambios en los miembros, separaciones y uniones en el camino, vuelve a estar on tour.

El famoso vídeo de las fans españolas de Take That en 1996

El grupo que dominó las listas musicales del Reino Unido durante la primera mitad de la década de los 90 logró la euforia por su música en todo el mundo, como si de una ola expansiva se tratara. También en España.

Su fenómeno no ha mermado. Son un icono trans-generacionales del pop que sigue levantando multitudes allá donde va. El episodio que se produjo en España cuando, en 1996, todavía eran cinco integrantes —Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, Jason Orange y Robbie Williams— son la prueba irrefutable de ello.

La visita del grupo se había anunciado en todos los medios de comunicación y había atraído a fans de todos los rincones del país, que estaban acompañados o no de sus padres en el aeropuerto, esperando ansiosos ver aparecer a la boy band por la que se desvivían.

Pero la magia de la noticia se esfumó progresivamente cuando, llegado el momento, los cantantes no aparecían mientras el mar de seguidoras, en su mayoría, caminaba de un extremo a otro del lugar, mareadas por las indicaciones confusas y nada claras del personal y llegó a ellas el peor titular: Take That se separaba.

Hace casi 30 años de aquello, pero la desesperación vivida y televisada quedó grabada en el imaginario colectivo por las frases y rostros completamente enloquecidos y decepcionados de las fans:

"No creo que sea lógico que digan que vayan a venir y que nos estén tomando el pelo a las fans como nos lo están tomando. Están diciendo que vienen por arriba, que vienen por abajo, que ya se han ido, que están ahí dentro, nos están tomando el pelo y lo lógico es que nos digan la verdad, porque si se han ido, que nos lo digan. A mí me da igual, Yo me voy".

Están diciendo que vienen por arriba, que vienen por abajo, que ya se han ido, que están ahí dentro, nos están tomando el pelo y lo lógico es que nos digan la verdad, porque si se han ido, que nos lo digan. A mí me da igual, Yo me voy". "Yo confío en los Take That y creo que que van a venir y van a venir a vernos. Yo confío en eso. Si no, es que son unos traidores porque nos han traicionado a todas haciéndonos esperar aquí".

" Estamos ya hasta los huevos. Llevo dos noches con los nervios destrozados. No podía dormir, no podía hacer nada solo por venir a verlos y ahora cogen y se ríen de nosotras, pues no me da la gana".

Llevo dos noches con los nervios destrozados. No podía dormir, no podía hacer nada solo por venir a verlos y ahora cogen y se ríen de nosotras, pues no me da la gana". "No quieren salir y ya está. Debe ser que las fans de España son menos que las de cualquier otro país . Pues no".

. Pues no". "Estaba en clase de Naturales, cogí la tapa del boli y me empecé a rascar hasta que me salió sangre y me hice el símbolo de ellos".

y me hice el símbolo de ellos". "Cuando me enteré de que se separaban se lo dije, que me iba a suicidar, porque lo estaba pasando muy mal. Estuve un montón de noches sin dormir, con valerianas. Nos han hecho mucho sufrir. No es normal que se separen de la noche al día sin dar ninguna explicación".

Incluso una de las madres se acercó a los micrófonos de la televisión: "Ahora están las criaturas descontroladas, para un lado, para otro. Eso es lo que no es justo. Si no querían que vinieran a verlos, no haber anunciado por la radio que venían, porque son unos pedazo de cabrones".

Entradas a la venta desde el 17 de octubre

Las entradas para ver a este grupo en el festival Starlite de Marbella salen a la venta el 17 de octubre, para el Alma Barcelona y el Icónica Fest de Sevilla, el 19 de este mismo mes, y en el caso del concierto madrileño en Las Noches del Botánico aún no se conoce la fecha a la que saldrán a la venta.

Liderada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald desde su vuelta en 2005, entre los años 1990 y 1996, Take That también estuvo compuesta por Jason Orange, quien volvió en 2005 pero abandonó la misma años después, y el mítico Robbie Williams, que se separó de la banda en 1995, aunque años después volvería a colaborar con el grupo en el disco Progress y su correspondiente gira.

En julio de 1991 editaron sus primeros sencillos, Do What U Like y Promises, para dar paso en 1992 a Once you’ve tasted love y It only takes a minute, que llegó al número 7 de las listas de éxitos y dio comienzo a la fama de la banda, viendo a la vez la luz su primer álbum Take that & party y su primer viaje por los escenarios: Take That UK tour‘92.