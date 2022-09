Tamara Falcó: "Creo que mi madre filtró los videos de Íñigo Onieva"

Siguen llegando reacciones después de que Tamara Falcó hiciera este martes su primera aparición pública. La marquesa de Griñón ha protagonizado un increíble momento en el que se ha pronunciado con todo detalle sobre las infidelidades que cometió su exprometido Íñigo Onieva.

Tras la filtración de un video en el que lo mostraba en el festival Burning Man besándose junto a una joven, aparentemente una modelo llamada Marina Theiss, la hija de Isabel Preysler decidió suspender la boda y mudarse a la casa de su familia a la espera que el empresario recoja sus cosas y se vaya.

¿Está Isabel Preysler detrás de la filtración del video de Íñigo Onieva?

Entre muchas cosas, Tamara ha reconocido que confió en Íñigo, pero fue un error: "La verdad, si no llego a tener esos vídeos...Yo decidí apostar por mi exnovio, decidí apostar por él y lo llevé hasta que realmente vi que era verdad".

Desde el principio de su relación, ya corrían muchos rumores sobre que su pareja no le era fiel, aunque ella prefirió no hacerles caso: "Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho y todo eso, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí, la base es la confianza".

"Cada uno tenía sus opiniones, pero no puedes acusar a alguien de algo tan grave sin pruebas. Es que os voy a decir la verdad, yo estaba enamorada", ha señalado.

Pero es que además, ha soltado un comentario, supuestamente en broma, en el que ha asegurado que fue su madre, Isabel Preysler, la que filtró los videos: "Creo que mi madre filtró los videos de Íñigo Onieva".

Íñigo Onieva y Tamara Falcó // GTRES

Isabel Preysler no confiaba en Íñigo Onieva

Lo ha hecho en un tono humorístico, aunque ha evidenciado un secreto a voces: Isabel Preysler no confiaba para nada en su yerno.

No se trata de la primera vez que este tema sale a la luz, ya que hace pocos días, Alonso Caparrós comentó en el programa de televisión en el que colabora que Isabel Preysler se puso en contacto con Íñigo Onieva tras este escándalo para mandarle un mensaje "muy claro". "Íñigo, mantente alejado de mi hija. Ni la llames ni te acerques ni te pongas en contacto con ella".

Además, según la periodista Carmen Borrego, fue Isabel la que le dijo a Tamara que tenía que hablar con la prensa antes de acudir a la boda de una amiga suya. Además, le recordó que es imagen de "marcas importantes" a las que no les gusta estar vinculadas a este tipo de escándalos.

El empresario todavía no se ha pronunciado sobre esto, aunque ya hay medios que señalan que cree que fue Isabel Preysler la que mandó grabar el polémico video del festival Burning Man.