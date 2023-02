Tamara Falcó enseña su nuevo anillo de compromiso y desvela que su madre "no entiende" el vestido de novia que ha elegido

Tamara Falcó está sumergida en los planes de su boda con Íñigo Onieva. Una vez superada la crisis pública, la Marquesa de Griñón se dará el sí, quiero con el empresario el próximo 8 de julio en el Palacio de El Rincón.

"Me acuesto pensando en la boda, me despierto pensando en la boda... La verdad es que Íñigo también, está muy involucrado", decía la aristócrata este jueves en su visita como colaboradora a El Hormiguero, donde además le han preguntando cuál es la diferencia entre el anillo que le regaló Íñigo la primera vez y el que ahora mismo luce en su dedo anular de la mano derecha.

"¿Puede que sea como el de la otra vez, pero con piedras más gordas? Va subiendo la apuesta…", le espetaron las hormigas Trancas y Barrancas, entre risas. "Vamos a dejarla aquí. Con estos diamantes me conformo", decía la socialité en tono divertido.

Parece el mismo anillo pero no lo es. "Vaya piedrolos", destacaba Pablo Motos, consciente de que la joya ha sufrido varias modificaciones que lo transforman en una sortija mucho más valiosa. Los diamantes engarzados lo convierten en un lujoso anillo de compromiso que no está al alcance de todos los bolsillos.

"No es un vestido que todo el mundo vaya a entender"

Las Hormigas han querido saber cómo van los preparativos en cuanto al vestido, una prenda con la que parece que Tamara va a sorprender a propios y extraños. "La prueba fue mejor de lo que me esperaba, no es un vestido que todo el mundo vaya a entender", decía Falcó.

"Es un vestido que a mi me encanta, es como mi anillo, que no es lo más normal del mundo. Mi madre y mi hermano no lo han entendido", aseguraba. "Yo vi ese vestido en un momento dado y dije 'Ana, te tienes que casar con eso'. Y Ana dijo 'yo no me pienso casar con eso'. Entonces pensando en ideas, volví a ver la foto y dije 'oh...' Se lo enseñé a las diseñadoras y me fui ya a probar el boceto", contó.