Tamara Gorro se pronuncia ante los comentarios recibidos tras irse de viaje después de su ruptura

"ME PERMITÍ SENTIR TODO"

Te interesa El significativo tatuaje con el que Tamara Gorro regresa a España tras su viaje más especial

Tamara Gorro se ha tomado unos días de desconexión para ella misma tras su reciente ruptura con Ezequiel Garay, con quien tiene dos hijos en común. Y es que la influencer se ha ido ni más ni menos que 10 días a Estados Unidos a despejarse y conectar con ella misma.

Gorro ha compartido por Instagram un vídeo a modo de resumen sobre su viaje a Estados Unidos en el que podemos ver un resumen de los que ha sido su estancia allí. "Playa, descanso, lectura, paseos, deporte, comer y… ¡salí a bailar familia virtual!", escribía Tamara en el pie de foto del post, donde explicaba todas las actividades que ha llevado a cabo en su viaje a modo de retiro espiritual.

"Pasé por todo tipo de emociones: mucha paz, tristeza alegría… Y me permití sentir todo: Reír, llorar, pensar mucho y escuchar", continuaba la influencer explicando cómo se había sentido durante su estancia en Estados Unidos y abriendo su corazón con sus seguidores.

Su respuesta a los malos comentarios

Tamara ha contado a través de stories que, tras su vuelta a casa, se esta dedicando a recuperar el tiempo atrasado estos días en el trabajo, aunque también esta dedicando un tiempo al plano personal: "Mimarme a mi misma, estar con los niños, en hacer mucha terapia con la psiquiatra", señala la influencer.

También ha querido destacar los comentarios malos que le han llegado tras hacer este viaje, recriminándole por qué se lo pasaba bien si estaba triste, a lo que su respuesta fue tajante: "Hombre, por Dios, cuando alguien está mal hay que intentar tirar para arriba, ¿no?, digo yo… Menudo año y medio llevo. No, no, no, ya para arriba, para atrás ni para coger impulso".