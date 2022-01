Tamara Gorro reaparece para hablar de su salud desde el extranjero

Tamara Gorro, tras su separación de Ezequiel Garay: "He perdido siete kilos" // Gtresonline

Tamara Gorro ha empezado 2022 de una forma de lo más convulsa. Tras anunciar que sufre problemas de salud mental, la influencer reveló a principios de año que había tomado la decisión de separarse temporalmente de Ezequiel Garay, su marido y padre de sus dos hijos.

En todo momento Tamara explicó que se separaban con el fin de volver a estar juntos en un futuro, algo que también ha mantenido el exfutbolista. Sin embargo, las diferentes teorías y rumores sobre el motivo de su separación hicieron que la joven estallase y publicase un vídeo completamente devastada desmintiendo los rumores.

Ante tanta presión, tras cumplir 35 años el pasado 18 de enero, anunció que se iba a ir unos días al extranjero. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear", explicó en un mensaje en Instagram.

"Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme", añadió asegurando que es la primera vez que hacía algo así, con el objetivo de volver a reencontrarse con ella misma: "Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más".

Reaparece durante su retiro en el extranjero

Días después de tomar esta decisión y de viajar fuera de nuestro país, Tamara ha roto su desconexión de redes sociales para escribir un mensaje a través de Instagram Stories dirigido a su querida 'familia virtual'.

"Os pienso mucho. Al igual que hablo con mi familia todos los días, lo hago hoy con vosotros, porque estoy convencida de que también me pensáis. Sois personas que me queréis y cuidáis. Tranquilos que mi promesa la cumplo, traigo a la Tamarita, la estoy buscando. No olvidéis que OS QUIERO", ha escrito en un tono de lo más positivo.