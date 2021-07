Tamara Gorro, vitamina de Ezequiel Garay en su lucha contra la dolencia que le obliga a dejar el fútbol

Ezequiel Garay se retira del fútbol. Lo hace antes de tiempo y obligado por un problema de salud que en tres años no ha conseguido sanar. A través de un comunicado en Instagram, el deportista ha explicado que lleva "tres años en silencio" intentando poner solución a un problema de salud que "apareció inesperadamente".

Se trata de una coxastrosis, una dolencia que le provocaba fortísimos dolores en la cadera y que en ocasiones incluso le impedía caminar. Recurrió a las infiltraciones para apaciguar las molestias pero no han sido necesarias, y la situación se agravó todavía más cuando en febrero de 2020 se lesionó.

Cuando esta última contusión se curó, el jugador intentó volver a negociar con diferentes clubs para volver al campo. Sin embargo, el propio jugador ha preferido ser honesto con su estado físico y ha decidido no fichar por ningún club porque sino "estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo".

Así, al futbolista no le queda más remedio que despedirse del deporte que tantas alegrías le ha dado. "Todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido espacio y tiempo me han hecho grande, feliz, he aprendido, llorado y reído", reflexiona el deportista, que no ha querido olvidarse sus "vitaminas imprescindibles" durante esta etapa tan complicada: su mujer y sus sus hijos.