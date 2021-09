C. Tangana se pronuncia sobre la polémica de 'Yate': "Me ha dolido que se haya tardado tanto"

El cantante español C Tangana // Efe

No hay duda que El Madrileño es uno de los disco del año y que gracias a él C. Tangana se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la música en español. Pero eso no quita que el artista se haya visto envuelto en alguna que otra polémica a lo largo de su carrera.

La última se produjo el pasado mes de agosto cuando lanzó su tema Yate, que promocionó con una imagen en la que aparecía rodeado de mujeres conocidas como Ester Expósito, Jessica Goicoechea, Miranda Makaroff, Carla Paucar, Laura Vandall, Hiba Habouk, Andrea Vandall, Ana Sting, Marta Luque y Rocío Aguirre. Sin embargo, lo que indignó a muchas personas es que estas mujeres apareciesen en bikini mientras él posaba en el centro de la foto, vestido.

Una imagen por la que le tacharon de machirulo, aunque no faltaron los que defendieron al artista viendo en esta imagen una buena campaña de marketing, ya que con Yate, C. Tangana ha logrado su mejor debut como solista en Spotify con 410.393 streams y en sus primeras 24 horas con 628.414 reproducciones totales.

Además, otro punto importante: todas ellas son mujeres exitosas e independientes que decidieron posar en esta imagen voluntariamente, sabiendo las diferentes reacciones que podrían provocar.

Ahora ha sido el propio artista el que ha hablado sobre toda esta polémica durante una entrevista para Harper's Bazaar, en la que además ha conseguido el hito de ser el primer hombre que protagoniza la portada de esta revista.

“Lo que más me ha dolido fundamentalmente es que se haya tardado tanto. Durante la primera semana nadie habló de quiénes eran esas chicas y para mí eso no tenía sentido con el mensaje que se estaba diciendo", ha empezado explicando.

"Independientemente de las brutales faltas de respeto que hubo hacia un grupo de personas a las que quiero y que son mis amigas en concreto, creo que el mensaje es incongruente y todo el mundo ignora que todas esas personas están allí por su propia voluntad, que todas esas personas tienen una carrera de éxitos importante, que hacerme yo la foto con ellas era más importante que ellas se la hicieran conmigo" , ha añadido.

El zasca de Ester Expósito

Ester Expósito también recibió un buen número de críticas por haber aparecido en esta imagen junto a C. Tangana. La actriz siempre se ha declarado feminista, por lo que algunos usuarios le reprocharon que se participase en este tipo de imágenes.

Sin hacer alusión directa, Ester compartió un breve fragmento de un vídeo que realizó para Dolce&Gabbana en la que aparecía en una lujosa piscina rodeada de musculosos hombres en minúsculos bañadores. Mientras ella luce diferentes diseños de la firma, pero no aparece en bikini en ningún momento.

De esta manera la actriz nos mostraba el otro lado de este tipo de campañas, que ella relacionó con un sutil guiño en la descripción: dos emojis pidiendo silencio con dedo índice sobre los labios.

Hiba Abouk reveló la verdadera historia tras la foto

La aparición de Hiba Abouk en esta fiesta en la que se hizo la famosa foto también fue muy comentada. Los más avispados se percataron que en todos los stories en los que aparecía la actriz, así como en las fotos publicadas, aparecía tapándose el vientre. Esto, junto a un breve vídeo publicado por la DJ Andrea Vandall, en la que parecía verse una incipiente barriguita, desató los rumores de un posible embarazo.

Pero más allá de esto, la actriz explicó en una entrevista para El País cómo surgió el hacer esta foto: "Éramos un grupo de amigos y estábamos celebrando que a un buen compañero le va de puta madre. La foto no estaba pensada, surgió: 'Venga chicas vamos a hacernos una foto aquí todas'. Y así fue. Totalmente natural. ¿Qué querían? ¿Que nos pusiéramos un burka para posar?"