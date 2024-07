La tendencia de las pulseras LED en los conciertos: su origen con Coldplay, cómo funcionan y su poso contaminante

Te interesa El fenómeno fan tiene una explicación científica: qué hay detrás de la veneración a Taylor Swift o Coldplay

Los conciertos son una experiencia musical y personal única, y el objetivo de los artistas es convertir cada cita con su público en un recuerdo inolvidable. Pocas cosas unen más al ser humano que la música en directo, por eso los cantantes de todo el mundo cuidan al milímetro sus espectáculos para crear un ambiente festivo y emotivo al mismo tiempo.

Una forma de conseguir esto es con la iluminación del escenario y del recinto completo. Y esta tarea involucra, por supuesto, a los asistentes. ¿Quién no ha encendido un mechero o una linterna cuando sonaba la canción más triste de un concierto? Esas constelaciones humanas son la viva representación de que la música triplica su impacto cuando se vive en compañía.

Otro objetivo de los artistas es sorprender a su público, y las innovaciones en la puesta en escena son fundamentales para ello. Así se explica el gran auge de las pulseras LED en los macroconciertos, que se reparten entre los asistentes y que sirven para transformar el paisaje visual de los estadios a lo largo del espectáculo.

Grandes artistas como Céline Dion, Elton John, Rihanna, The Weeknd, Lady Gaga o Bad Bunny se han sumado a esta tendencia ya consolidada. Recientemente, las están utilizando Karol G, Estopa, Taylor Swift o Coldplay, la banda británica que fue pionera en el uso de las pulseras LED en los conciertos.

Cómo funcionan las pulseras LED

Estas pulseras son un gran recurso escénico para involucrar a los asistentes en el concierto y crear efectos visuales acordes a cada momento del show. Por tanto, las pulseras varían de color según las emociones que busquen transmitir los artistas.

Dependiendo del fabricante, este complemento actúa de una u otra manera. Lo más habitual es que funcionen por infrarrojos o por un receptor de radiofrecuencia insertado en las pulseras LED, el cual está controlado por un equipo que las manipula para que se apaguen, se enciendan o cambien de color cuando corresponda. Así lo demuestra este vídeo de uno de los conciertos de Karol G en Madrid.

El origen de las pulseras LED

Para entender de dónde vienen estas pulseras, primero hay que conocer el origen de su antecedente: el mechero. En el Festival de Woodstock en 1969, un cantante pidió a los asistentes que encendiesen sus mecheros porque la oscuridad no le permitía ver hasta dónde llegaba el público. El impacto de su efecto visual provocó que, desde entonces, fuera un recurso popular y generalizado en todos los conciertos.

Con la aparición de la digitalización y los smartphones, los mecheros fueron sustituidos por las linternas de los móviles. Ahora, las pulseras LED son la evolución de esta tendencia para reforzar la emotividad de las canciones más melancólicas de los conciertos.

Coldplay, pioneros en el uso de las pulseras LED

Aunque no es posible concretar a ciencia a cierta el origen de estas pulseras, se considera que Coldplay fue pionero en su uso.

Todo empezó con un admirador del grupo, Jason Regler, el creador de las pulseras que utiliza la banda británica, denominadas xylobands. "En 2005, cuando vi a Coldplay en el Festival de Glastonbury, venía de pasar unos días triste. Cuando los escuché tocar Fix You, sentí que nos unió a todos con la estrofa 'Lights will guide you home'. Así es como se me ocurrieron las pulseras", explicó.

Regler explicó su propuesta a Coldplay, y la banda comenzó a utilizar sus pulseras desde 2011.

Punto negativo: su impacto medioambiental

Coldplay también es pionero en la reducción de gases de efecto invernadero en sus conciertos para la gira Music of the Spheres World Tour. La banda apuesta por medidas sostenibles para mitigar su impacto medioambiental, y las pulseras no son una excepción.

Para este complemento, Coldplay opta por materiales biodegradables. Su objetivo es crear espectáculos inolvidables que, al mismo tiempo, cuiden del planeta. Hay que tener en cuenta que las pulseras LED suelen utilizarse en macroconciertos, por lo que se reparten miles y miles de pulseras por cada espectáculo. Por ello, Coldplay también pide a los asistentes que las devuelvan antes de abandonar el recinto para que se puedan reutilizar en los siguientes eventos, reduciendo la producción de pulseras.